El Olímpic ha cerrado la primera vuelta de la Lliga À Punt perdiendo 3-1 en su visita el campo del Redován y a seis puntos de puesto de promoción de ascenso a la Tercera RFEF. Teniendo en cuenta lo tarde que empezó la pretemporada y las condiciones en las que se firmó la plantilla, así como todo lo acontecido estos meses, la situación se puede considerar muy buena, pero, también es cierto que se tenía mucha ilusión puesta en este partido, “la ilusión ha durado hasta que cosas externas a lo estrictamente deportivo han acabado con ella”, ha señalado el entrenador Marcos Camacho.

Tras un buen arranque visitante, sin acciones ofensivas locales, llegó en un contragolpe y, según el entrenador en fuera de juego, el primer gol, y luego, en un intento de "sombrero" de un rival a Carles Vidal, el defensa tocó el balón con la mano. Penalti claro pero con expulsión no esperada, al no ser, según Camacho, ocasión manifiesta de gol. Jugar con un jugador menos condicionó el resto del encuentro, en el que el Olímpic nunca le perdió la cara el partido. Volcados con diez sobre el Redován en un contragolpe, con defensa de tres, llegó el tercer gol local. Pese a ello hubo tiempo para el gol del honor. “A nivel de compromiso no se puede pedir ante un buen equipo”, ha señalado Camacho.

Partido de debuts pues debutó Sega y también Marc Ferrer, entrenando desde el inicio de la temporada en la Murta, que de esta manera ha vuelto a formar parte de la plantilla. Carles Vidal, con su titularidad, da por superada su lesión. En el equipo rival un ex del Olímpic: Toni Vela.

Camacho ha anunciado que el club presentará recurso, pues cuenta con video, para intentar que la roja a Carles Vidal se quede en una amarilla y que pueda jugar el próximo partido, primero de la segunda vuelta ante L'Olleria. Sería importante poder contar con él porque a las bajas por lesiones o estudios se unirá la de Miguel que vio la quinta amarilla. También esta semana se esperan noticias por parte de la junta directiva respecto a las cantidades adeudadas a jugadores y cuerpo técnico.