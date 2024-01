Ontinyent será este fin de semana el epicentro valenciano de las artes marciales con el XXXVIII Campeonato Autonómico de Wushu, que reunirá más de un centenar de deportistas de las provincias de València, Alicante y Castelló. Se trata de una competición que tendrá lugar en el pabellón principal del polideportivo municipal y que está organizada por la Federación Valenciana de Judo con la colaboración del Ayuntamiento de Ontinyent, el Club "Makey Chuan Kung Fu" de Ontinyent y la Fundación Trinidad Alfonso. En la cita se competirá en un total de cuatro modalidades: Wushu tradicional, moderno, sanda e imitación.

El regidor de Deportes, Ferran Gandia, destacaba “el impulso que están teniendo las artes marciales en Ontinyent, especialmente desde que firmamos el acuerdo del Ayuntamiento con la Federación Valenciana de Judo, que ha convertido a la ciudad en la tercera subsede autonómica de la Federación. Desde entonces hemos sido sede de la copa autonómica de categorías de base de judo; la Copa de España de Judo de Veteranos; la Copa de España de Jiu Jitsu CV sub 16, sub 18 y sub 21; y ahora el XXXVIII Campeonato Autonómico de Wushu. Dentro de este acuerdo hemos equipado el pabellón con nuevos tatamis facilitados por la Federación, lo que también facilita la organización de este tipo de pruebas”, recordaba.

Las competiciones tendrán lugar sábado 27 de enero de 9:00 a 13:30 horas y de 16:00 a 19:00 horas, habiendo participantes tanto de categoría senior como en todas las categorías inferiores desde prebenjamín, habiendo competiciones tanto masculinas como femeninas y en algunos casos mixtas. En estas competiciones habrá pruebas en las que se competirá tanto con armas cortas como largas, armas dobles o manos vacías, habiendo pruebas tanto de lucha como de formas tradicionales. La entrada para el público será gratuita.

Ferran Gandia animaba a la ciudadanía a acudir a una jornada “que promete ser muy espectacular, en modalidades deportivas muy visuales, algunas de las cuales pudimos disfrutar en la exhibición que tuvimos en la última Gala del Deporte. Acoger pruebas como estas nos ayuda a atraer muchas personas a nuestra ciudad y proyectan el nombre de Ontinyent y su imagen como la ciudad deportiva que somos, al tiempo que impulsamos la práctica deportiva entre los y las jóvenes ontinyentins. En este sentido, contar con jóvenes promesas como Julia Francés, campeona de España cadete de Kung Fu, es todo un orgullo para el Makey Chuan y para toda la ciudad”, destacaba.