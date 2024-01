Los de Daniel Mata y Claudio Fantin consiguieron una victoria muy trabajaba en la jornada doce de la liga regular, y primera de la segunda vuelta, en partido disputado el pasado domingo en el pabellón La Salle de Barcelona, y mantienen la tercera posición en la tabla clasificatoria.

Aunque ambos conjuntos notaron la falta de ritmo de competición por el parón navideño y la disputa de la Copa, los catalanes entraron con más algo más de ritmo en el primer set y tomaron la iniciativa prácticamente desde el principio, mostrando una regularidad destacable (11-6). Reaccionaron los de Xàtiva recortando diferencias, pero de nuevo los del FC Barcelona demostraron una mayor contundencia en ataque, que los setabenses no pudieron frenar ni en bloqueo, ni en defensa (25-19). En la segunda manga cambiaba el panorama, los de Xàtiva empezaron a encontrar su juego, acertando en ataque y bloqueo (8-12). Forzaron el segundo tiempo muerto del entrenador local: Fredison Mosquera, con el parcial favorable de 9-17, haciendo prácticamente inalcanzable la reacción de los catalanes. En el tercer set, los de Xàtiva marcaron la diferencia desde el principio, trabajando bien en saque y ataque (5-10), una ventaja que les permitió jugar muy cómodos y arriesgando. Los locales tuvieron que jugar a contracorriente, lo que los llevo a cometer numerosos errores no forzados (18-25). La misma tónica en el cuarto y último set, los locales forzaron la máquina, arriesgando lo indecible, cometieron algunos errores no forzados. Los de Xàtiva fueron tomando una ventaja significativa en el marcador, cosa que no desanimo a los jugadores locales, que siguieron lucharon lo indecible, apretando el marcador hasta el final (20-25). Al final los setabenses se traen los tres puntos para Xàtiva.

Máximos anotadores: FC Barcelona: Douglas Stringari (15) y Kunda Visciglia (23). Por el Xàtiva: Franco Molina (22), Rubén Martínez Ferrer (15) y Guillem García (15). Formaron por el Xàtiva: Daniel Mata, Guillem García, Rubén Martínez Ferrer, Borja Reyes, Nadir Neme, Alejandro Huerta, Álvaro Gómez, Franco Molina, Fran Ferrer y Rubén Martínez Aparicio. La próxima jornada en Xàtiva frente al segundo clasificado CV IBIZA, sábado a las 19:15 horas, se espera un gran partido.

Un partido disputado

El AHORA vóley XATIVA femenino no lograba puntuar en casa contra el Guía de Las Palmas de Gran Canarias y acabaron cediendo por 1-3 con parciales ajustados (19-25/27-29/25-21/22-25). Las de Quique Mateu y Pablo Tatay lucharon lo indecible en el partido de la jornada doce y primero de la segunda vuelta contra las organizadoras de la Copa Princesa 2023 y tercer clasificado, en partido disputado el pasado sábado en el pabellón de voleibol. Les falto la suerte y se notó la falta de ritmo de competición por el parón navideño y de la Copa. Destacar también las ausencias por lesión de Laura Navarro, Laura Mascarell y Vesy Gueorguieva.

En el primer set las canarias no dieron opciones prácticamente al equipo de Xàtiva, que no conseguía cogerle el ritmo al encuentro y cometieron un elevado numero de errores no forzados que incrementaron la distancia en contra en el marcador. En el segundo set, cambió ligeramente el escenario, pero las de Xàtiva jugaban a rachas (10-10). Destacar un final de set muy emocionante, las de Xàtiva lograban empatar 24-24 en una serie de magnificas jugadas, e incluso dispusieron de una primera bola de set, pero les faltó algo de suerte, lo contrario que tuvieron las locales con la última pelota que cuando parecía que se estrellaba el saque en la banda de la red, acabo pasando, desconcertando a la defensa de Xàtiva (27-29). De poder empatar el partido a ponerse con un 0-2 en contra fue un mazazo para las de Xàtiva, que sin embargo se recuperaron anímicamente en el tercer set con el apoyo del público. Empezaron dominando las canarias que arriesgaron lo indecible, al mando de Diop Cisse, pero las de Xàtiva en un esfuerzo colosal, lograron empatar (20-20). Con esa dinámica positiva entraron en el final de set y ganaron por 25-21, demostrando la capacidad de lucha que tiene el equipo de Xàtiva frente a las adversidades. De nuevo en el cuarto set tomaron la iniciativa las canarias, pero las de Xàtiva fueron capaces de recortar diferencias (22-24), sin embargo, no pudieron forzar el desempate en un final emocionante. Destacar el debut en la superliga2 de Mara Alcocel Perez, jugadora de la cantera setabense con 14 años, en el que se demuestra una vez más la fuerte apuesta por la cantera que se realiza desde el club.

Máximas anotadoras: por Guía: Diop Cisse (28), Groff (17) y Paula Verardo (12). Por Xàtiva: Roció Dengl (18), Patricia Calabuig (15), y Cristina Briggs (14) que jugó un gran partido. Jugaron por las de Xàtiva: Cristina Briggs, Andrea Martínez, Patricia Calabuig, Melany Richardi, Rocío Dengl, Lucia Ferri, Sandra Martínez, Taina Ferrer, Maia Tomas, Ainara Moll, Àngels Montell y Mara Alcocel. La próxima jornada viajan a Madrid, sábado a las 19:30 horas, en el Estadio Vallehermoso de Madrid, frente al Madrid Chamberí.

Buenos resultados en las categorías de base, en una jornada que se disputaron dieciséis partidos.

Hay que destacar la victoria del Xàtiva voleibol Cadete femenino de la primera división por 3-2 ante el Sant Joan de Alacant en un partido muy emocionante, así como la victoria del Dental Carralero Infantil Femenino de la primera división que ganaba en Valencia y lidera la clasificación del grupo autonómico. Ambos conjuntos luchan por una plaza en las finales autonómicas de máximo nivel.

El equipo Familycash Xàtiva Juvenil Masculino no pudo conseguir la victoria frente al líder SD Petrer y cedieron por 3-1 pese a jugar un buen partido. Un equipo que busca también una plaza en la Final Autonómica. Lo mismo que el Xàtiva senior masculino de primera división que ganó de forma clara al CV Ontinyent por 3-0. Destacar la victoria del Xàtiva voleibol de la primera división juvenil femenina que consiguieron ganar por 3-0 al Real de Gandía. Buenos resultados para los equipos juveniles de Xàtiva de la segunda división autonómica, que ganaron el Xàtiva voleibol azul al Gandía, mientras que el Xàtiva voleibol rojo al Alzira.