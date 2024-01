Los vecinos denuncian que persisten los olores de la depuradora de Colortex

Es una problemática medioambiental que se arrastra desde hace bastante tiempo. La asociación de vecinos de la Senda dels Cinc Germans de Ontinyent cuenta con más de 90 integrantes y no cesan a la hora de denunciar los problemas que sufren de forma periódica. Los vertidos pestilentes procedentes de la depuradora de la antigua Colortex persisten. La firma que ha operado en las instalaciones durante los últimos años es Bleachont SL. La situación es casi límite para algunos de los afectados por los olores.

Un fondo de inversión adquirió el pasado mes de julio la macroplanta industrial emplazada en la capital de la Vall d’Albaida. Para su venta, las instalaciones fueron divididas en cinco lotes y su precio final —tras una subasta pública— fue de 2,6 millones de euros. Se trató de la única oferta presentada y la operación se cerró con una cifra a la baja, ya que inicialmente las parcelas se valoraron en 11 millones de euros. Tras la adjudicación, los nuevos promotores estaban obligados a llevar a cabo «una descontaminación del suelo para la consecución de una solicitud de una nueva licencia de construcción, así como de la condición de solar en arreglo a la normativa municipal aplicable del Ayuntamiento de Ontinyent», según explicaron desde la firma que gestionó la compraventa. Los vecinos apuntaron ayer a este diario que los olores cesaron durante el verano pasado, pero han vuelto en las últimas semanas.

«Todo depende del viento»

Montse Tortosa es la presidenta de la asociación dels Cinc Germans. Vecina de la zona, ayer atendió a Levante-EMV y expuso que llevan muchos años peleando:«Parecía que nos habían hecho algo de caso, pero los problemas han vuelto durante los últimos meses. Los malos olores vuelven a emanar y la depuradora sigue llena. Todo depende del viento. Si sopla de Poniente los vertidos pestilentes llegan a la zona Oeste, si sopla de Levante, pues al revés».

«Nosotros hemos intentado ponernos en contacto con la empresa, pero o no nos atienden o directamente nos cuelgan. Todo apunta a que siguen los mismos, pero en alquiler. Y siguen haciendo las cosas igual de mal», expuso. Los vecinos ya han presentado instancias en el Ayuntamiento ante lo ocurrido y quieren hablar con la conselleria de Medio Ambiente: «El año pasado nos atendieron, pero ha cambiado el color político. Vamos a intentar que nos escuchen los que están ahora. En el Ayuntamiento nos dicen que no es de su competencia, pero igual como administración pueden hacer más fuerza», apuntó Tortosa.

Mari Carmen Coll es la tesorera de la entidad vecinal. Ayer habló con este diario y explicó que «hemos visto esta semana hasta cuatro cubas que iban a depositar su contenido en la depuradora. Ayer por la noche fue terrible, tenemos vecinos que psicológicamente están muy mal por lo que estamos aguantando desde hace muchos años». «No puedes salir a la calle. No puedes abrir puertas y ventanas porque todo es peor, pero el olor ya se ha metido dentro de tu casa. Es un sin vivir», expresó. También pidió una mayor participación del alcalde de Ontinyent: «En el ayuntamiento nos dicen que no es de su competencia, pero pedimos que nos defiendan ante la Generalitat. Es un problema que sufren los residentes de toda la ciudad Ontinyent, no solo de los vecinos de esta zona». Fuentes del Ayuntamiento de Ontinyent confirmaron ayer sí están llegando instancias y quejas al departamento de Medioambiente:«Todas son trasladas a la conselleria, ya que es un tema de su competencia. Se hacen analíticas periódica y salen bien; pero lo de los olores también se comprueba y es verdad. Se han hecho informes negativos al respecto». Este diario intentó ayer contactar con los responsables de Bleachont, pero no hubo contestación.