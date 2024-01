El presidente del Club Deportivo Olímpic, Rafa Cuesta, ha convocado asamblea general de socios a celebrar el próximo 1 de febrero, a las 19.15h en primera, y a las 19.30 en segunda, en la Casa de Cultura de Xàtiva con únicamente dos puntos en su orden del día: la situación actual del club, y ruegos y preguntas.

Cuesta asumió la presidencia del club el pasado 15 de diciembre. Desde entonces el principal problema del club es el económico. En dicha asamblea explicó que su plan era cubrir en primer lugar las deudas con jugadores y cuerpo técnico y luego ir estudiando los requerimientos que llegaran, "no sabemos lo que nos vamos a encontrar, pero no podemos pensar en nada más, a día de hoy, que en sanear el club", dijo entonces. Hasta ahora no se ha abonado cantidad alguna a jugadores y cuerpo técnico.

El Olímpic disputará este sábado, a las 16.00h, en L'Olleria el primer partido de la segunda vuelta. Podrá contar con Carles Vidal después de que se le haya quitado la tarjeta roja mostrada en la acción del penalti señalado en su partido ante el Redován y tras el recurso presentado por el club. El entrenador Marcos Camacho ha lamentado el que haya reconocido un error que pudo ser determinante “pues fue en la primera parte y además supuso mi expulsión”. Será baja Miguel Aracil por acumulación de tarjetas. Rueda también es baja por lesión. En principio lo será al menos hasta que se le realicen las pruebas diagnósticas. Finalmente se han pedido a través de la Federación por lo que, hasta que no se realicen esas pruebas, aunque el jugador mejore, no podrá ser alineado. Pelegero ha pasado por un proceso gripal es seria duda. Respecto al último partido ante el Redován se podrá contar en esta ocasión con Alberto o Aarón Cardós. Camacho ha destacado las diferencias respecto al partido de la vuelta pues se enfrentan a un rival con nuevo entrenador “Miguel Ángel Mullor y yo nos conocemos perfectamente, además en un equipo que se ha reforzado”.

Camacho está seguro de que habrá aficionados que se desplacen hoy a L’Olleria.