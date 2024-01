Ocurrió durante la madrugada del pasado sábado al domingo, pasadas las doce y media de la noche. Un vecino de la urbanización el Mistero de Xàtiva llamó a la Policía Local alertando sobre la presencia de un contenedor de basura en llamas en plena vía pública.

El momento fue captado en vídeo y compartido en redes sociales. Es el segundo incidente de este tipo que sucede en la zona en pocas semanas.

Así, desde la asociación de vecinos apuntaron que se registró «un nuevo incidente en los puntos de recogida de basura en Bixquert en cuestión de semanas. Es el segundo contenedor que se quema... Pedimos responsabilidad al vecindario con su uso y mayor presencia o policía de barrio». Tras el aviso generado por el 112, hasta el lugar de los hechos acudieron una patrulla de la Policía Local y una dotación del parque de bomberos. Los efectivos apagaron el foco y luego se dio aviso a los operarios de limpieza.

Jaume Bord es el vicepresidente de la Asociación de Vecinos de Bixquert. Ayer atendió a Levante-EMV y expuso «he hablado con el vecino que vio lo que pasó, iba conduciendo y atisbó un punto en llamas. Llamo ala Policía Local y aparecieron pronto, luego llegarían los bomberos».

«Es una zona muy transitada. No sabemos quién puede ser el responsable, pero no creemos que fueran unos vándalos. No parece una situación de gamberrismo. Estamos en un momento que se encienden muchas chimeneas y estufas y lo más probable es que se tiraran restos de lumbre o brasas al contenedor. Todo apunta más a una negligencia que a una situación de gamberrismo. Pedimos a la gente que se fije en estas cosas, que luego pasan episodios como el del fin de semana».

Antecedente en Xàtiva

Aunque los vecinos descartan la posibilidad de una situación relacionada con el vandalismo, no es extraño que ocurran episodios donde se queman contenedores sin razón aparente. Así, a principios del pasado mes de diciembre se registró la quema de la terraza de un bar y varios contenedores en Xàtiva.En este caso todos los indicios si apunta a vandalismo.