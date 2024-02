Febrer de 1939: Amor i mort a l'estació de Xàtiva

Diumenge, 12 de febrer de 1939. Vora les 10.30 del matí van caure sobre l’estació de Xàtiva 20 bombes de 250 quilos. L’objectiu de l’operació militar desenvolupada era destruir una infraestructura ferroviària. Una incursió aèria més en el context d’una Guerra Civil a punt d’acabar. La fatalitat va ocasionar que la mortífera càrrega anara a caure en el precís moment en què l’estació i els seus voltants estaven plens d’éssers humans, que farts de la guerra, volien saludar als soldats del 149 batalló de la Brigada Mixta número 49, pertanyent al XXII cos de l’Exèrcit Popular de la República. Una Brigada que s’aturà a Xàtiva per amor sense esperar que anava a trobar la mort.

Des de l’estiu la Junta de Defensa Passiva havia previst possibles atacs aeris davant l’ofensiva franquista sobre València, construint refugis dins de la ciutat, però no s’havia pensat situar artilleria antiaèria per la rodalia de l’estació, el que va facilitar l’operació de bombardeig dels cinc trimotors italians, que no van tindre cap problema en massacrar a tota aquella gent. No sabem si reberen felicitacions quan tornaren a la seua base de Mallorca. Havia sigut el bombardeig més mortífer i innecessari de les últimes setmanes de la guerra.

No estava prevista la parada en aquella estació. No era la seua destinació final. El tren s’aturà per amor. Els soldats de la 49, en la seua majoria forasters, s’ho havien passat molt bé a la ciutat on tenien la seua base logística i de formació. La Nova els va organitzar una festa de comiat fins i tot, quan foren mobilitzats a causa de l’inici de l’ofensiva republicana sobre l’Ebre.

El dos d’agost de 1938, músics de la Nova i de la Brigada Mixta, interpretaren una marxa militar dedicada al comandant Gil Ferraut, llavors cap d’aquella Brigada, i antic president de la societat. Una composició de Sanchis Morell, amb la qual se li volia agrair al batalló l’esforç en seua lluita per la defensa de la República. Després una adaptació de la sarsuela còmica el Chaleco Blanco, i per últim, el pasdoble “Soy Española”, amb l’actuació de les tiples Emilia Calatayud i Cecilia Perigüell, acompanyades per la coral femenina de la Nova.

Partiren els soldats de la 49 molt contents, passejaren per fronts de guerra adormits, i tornaren sis mesos més tard a l’estació de Xàtiva, lloc on no estava previst fer parada.

La insistència de la tropa, els fa obtindre el permís del seu comandament, el xativí Fernando Gil Ferraut, els quals els va advertir que no s’ allunyaren molt dels vagons, i que no allargaren massa les salutacions. Calia continuar camí el més ràpid possible.

En qüestió de segons, el cel es va convertir en infern. L’estació quasi va desaparéixer per uns moments sota una columna de foc de 25 metres d’alçada. Les bombes van destrossar sis vagons, la cantina, l’edifici de l’estació, l’estafeta de correus, el dipòsit d’aigua, i molts horts adjacents, a més de magatzems de fruites i fustes. De seguida, començà la lluita per la vida, per intentar fer minvar la major catàstrofe humanitària de la història de Xàtiva, després de la desfeta d’Almansa o l’epidèmia del còlera de 1885. Les dos primeres guanyaren en nombre de morts, però no en éssers humans esquarterats per la brutalitat de les explosions causades per la violència política. Tecnologia punta al servei de la mort.

Afortunadament, Xàtiva comptava amb tres hospitals de sang, i a més tenia ben a prop, el més gran i millor equipat de la rereguarda republicana, el Internacional o «Belga» d’Ontinyent, on amb el finançament del partit socialista del país que li donava el malnom, el Ministeri de Guerra de la República Espanyola, havia convertit en un temps rècord un convent franciscà en un hospital militar, especialitzat a atendre ferits de guerra, i realitzar operacions d’urgència a vida o mort. Assabentats de la notícia enviaren de seguida ambulàncies medicalitzades en direcció a la capital de la Costera.

A Xàtiva, el metge Ernesto Sanz Roselló, máxima autoritat sanitària de la ciutat des d’inicis de la guerra, va ser l’encarregat d’establir prioritats entre els ferits, més de 200, dels quals, 89, els més greus, va ordenar que foren traslladats a l’hospital d’Ontinyent, segons es pot llegir a l’exposició documental sobre aquests dramàtics fets, que trobaran aquests dies a la Casa de la Cultura. A més el proper divendres, farem un esbós biogràfic de la seua vida, mereixedora d’algún reconeixement pel seu treball como director de l’hospital de la Seu, i en la gestió de la catàstrofe humanitària ocasionada pel bombardeig. Dels 89 traslladats, 15 moriren a la taula d’operacions del «Belga», i altres 16 en els hospitals de sang de Xàtiva. Res es va poder fer per intentar salvar les vides d’altres 109 persones, que moriren en el moment del bombardeig. Impossible comptabilitzar els ferits lleus, que van ser atesos pels sanitaris, i que van ser donats d’alta a les poques hores de l’atac.

Salvades moltes vides, a les poques hores, començà l’alçament de cosos i despulles humanes sepultades entre els enderrocs de la desapareguda estació. Tobraran també aquest document a l’exposició de la Casa de Cultura, on es descriuen totes les diligèngies relatives a l’identificació dels cadàvers i troballa d’objectes personals. Un día es tardà en localitzar els 109 morts, i omplir un nombre indeterminat de borses amb «gran cantidad de vísceras, trozos y huesos de las mismas, huesos del cráneo, trozos de masa encefálica, miembros, y algún trozo de hueso con pequeñas cantidades de músculos adheridos a los mismos».

Moltes de les víctimes no identificades, o no reclamades per familiars, cosa imposible en aquella conjuntura bèlica, junt a tots els membres humans trobats, van anar a parar a dues fosses dels respectius cementeris de Xàtiva i Ontinyent.

Aquell mateix dia per la vesprada, segons informava Jovino Fernández, alcalde de Xàtiva, es va dur a terme el «sepelio de las víctimas».

Un document que també podran trobar a l’exposicio sobre el bombardeig, que es pot visitar fins al proper 12 de febrer, dia negre per a la història de Xàtiva.