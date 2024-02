Los episodios en los que un animal de compañía se pone agresivo con seres humanos que no son de su entorno —o, incluso, con aquellos que sí conocen— suelen ser culpa de sus dueños. Y, ante la gravedad de algunos incidentes recientes, las administraciones públicas han decidido aumentar la vigilancia y prevención con el objetivo de esquivar cualquier desgracia.

La semana pasada ocurrió en Ontinyent un incidente que, afortunadamente, no tuvo consecuencias graves. Dos niños pequeños se refugiaron dentro de un contenedor de basura tras ser intimidados por un perro de raza peligrosa. Esta es la cronología de los hechos.

Llamada de un vecino

El incidente tuvo lugar en un parking de tierra emplazado delante de un local de ocio nocturno en el Passeig de Germanies. Un residente de la capital de la Vall d’Albaida llamó a la Policía Local tras ver a dos canes que creía que pertenecían a una raza PPP (Perros potencialmente peligrosos) sueltos. Uno de los ejemplares se había mostrado agresivo y dos infantes se metieron en un contenedor al ser perseguidos.

Tras recibir el aviso, una patrulla acudió al lugar de los hechos y consiguió coger a los dos perros con ayuda de varias personas que estaban en las inmediaciones. Dada la posible peligrosidad de los animales si se ponían agresivos, los agentes contactaron con el lacero y los trasladaron a un almacén de propiedad municipal.

Una vecina que también estaba transitando por la zona en ese momento comentó a los agentes que habían visto a los perros en otras ocasiones en la zona del Camí del Tabalet. Al final, los policías sí lograron ponerse en contacto con los dueños de los perros para que los recogieran de las instalaciones de propiedad municipal, pidiendo la documentación de los mismos para posteriores pesquisas y posibles sanciones.

Ahora, desde el Ayuntamiento de Ontinyent se ha cursado un expediente sancionador con dos multas que suman un total de 4.800 euros por los hechos descritos. Los técnicos confirmaron que los propietarios carecen de licencia municipal para tener a estos animales. Pertenecen a la raza American staffordshire terrier cruce y sí tienen chip. Así, se propone una multa de 4.501 para los dueños de los animales por la situación de peligro causada a las personas. Se indica que es una infracción «grave» el carecer de los permisos correspondientes. También se procederá al decomiso de los animales hasta que sus responsables no disponga de la correspondiente licencia municipal. A su vez, se añade una sanción de 300 euros por el hecho de los titulares del can no adoptaron las medidas necesarias para evitar su presencia o tenencia pueda suponer un peligro, amenaza, daños o perjuicios a personas, animales o cosas, según dicta la ley.

El plazo para ejecutar la resolución del expediente es de nueve meses y los dueños pueden acogerse a una reducción de la cantidad en caso de reconocer los hechos y pagar la sanción de forma voluntaria antes del plazo señalado. En este caso, ascendería a un total de 2700 euros.