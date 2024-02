El Olímpic respondió este domingo en la Murta al apoyo de los socios con una victoria ante el Thader por 2-1. Fue mejor el equipo local que el rival y el conjunto de Xàtiva volvió a ofrecer entrega y esfuerzo, y además vio puerta. Mauro Melo y Migue Aracil marcaron en la primera parte culminando buenas jugadas, en un partido en el que el Olímpic no pasó excesivos apuros aunque hubo tiempo para el nerviosismo pues un mal despeje supuso un gol en propia puerta en la recta final de partido.

El miembro de la junta gestora, Marcos López, ha mandado un mensaje de agradecimiento a socios y aficionados por su asistencia, ya que 186 socios abonaron los 5 euros extras para ayudar al club, cantidad que van a pagar desde ahora en cada partido, y se han hecho 9 nuevos pases de media temporada. Al encuentro asistió también el concejal de Deportes, Vicente Lluch, junto a 250 espectadores, según el club.

El entrenador del Olímpic, Marcos Camacho, también se ha referido al apoyo recibido, “a la afición no se les puede pedir más y nosotros vamos a estar aquí hasta el final por ellos”. El mensaje antes del inicio del encuentro fue en el vestuario “que a esta afición no podemos fallar”. Y así fue porque de nuevo se hizo un buen partido, “tendremos más o menos calidad, más o menos acierto, pero no se les puede pedir más en sacrificio y trabajo”.

La gestora ha resuelto uno de los problemas que tenía el club: un posible embargo de los ingresos. Ha llegado a un acuerdo con Hummel para negociar el pago de la deuda.

Debutó el juvenil Leo. Camacho ha insistido en que si se gana el próximo domingo en La Murta al Santa Pola, el equipo de Xàtiva habrá sumado seis puntos, uno más que en los tres primeros partidos de la primera vuelta, con lo que pese a todo, se sigue con opciones de jugar una promoción de ascenso a la Tercera REFF. Cuatro puntos le separan del tercero, el Crevillent.

Semana importante para conocer si se va a contar pronto con Rueda y Carles Vidal. En el caso de Rueda, el domingo se le practicó una resonancia para conocer el estado de su rodilla; y en el caso del defensa se está a la espera de si se le aplica un tratamiento en su rodilla no operada, para que al menos pueda acabar la temporada y ayudar al equipo.

Derrota de l’Olleria

L’Olleria CF cedió por 2-1 ante el líder, el CF Benidorm, en un partido en el que los locales se pusieron por delante en el marcador con un doblete de Morgado. Los de la Vall d’Albaida no se vinieron abajo pese a la ventaja de los alicantinos y presionó sobre el área local en busca de reducir diferencias. En una de esas ocasiones, Emilio ponía el 2-1 antes del descanso. En la segunda parte l’Olleria buscó el empate, sin éxito. La derrota interrumpe una racha positiva de tres victorias seguidas de los de Miguel Ángel Mullor.