Este jueves, el grupo municipal Compromís per Ontinyent ha reclamado "una actitud más reivindicativa" del gobierno municipal de Ens Uneix ante la Conselleria de Educación, respecto a la paralización de las obras del CEIP Martínez Valls y la situación del Pla Edificant. Nico Calabuig, portavoz de Compromís, ha tachado de "conformista" la postura del equipo de gobierno que, por su parte, ya ha declarado que la continuación de estas obras es competencia de la Conselleria de Educación y ha admitido como "única opción" mantener al alumnado en aulas prefabricadas durante dos años más.

Calabuig ha solicitado "por escrito" el acceso a toda la documentación sobre estas obras, que fueron interrumpidas el pasado mes de julio tras solicitarse la revisión de presupuesto por el impacto de la guerra de Ucrania. El concejal de Territorio, Óscar Borrell, declara a Levante-EMV que facilitará la documentación porque "así lo marca la normativa", que no tienen "nada que ocultar" y que todas las actas están en la Plataforma de Contrataciones del Estado.

Asimismo, Borrell insiste en que todo lo relativo a este proceso "ya ha quedado claro" en una reunión del Consejo Escolar del CEIP Martínez Valls con el alcalde, Jorge Rodríguez, y los concejales de Territorio y de Educación, Borrell y Ferran Gandia. El concejal pide "silencio" ante este tema "para no perjudicar el proceso de matriculación en el centro" que tendrá lugar las próximas semanas, mientras Compromís per Ontinyent expresa que no pretende "afectar a ningún proceso de matriculación", sino instar al Ayuntamiento a que sea "más reivindicativo" frente a Conselleria porque "con la educación pública no se juega". "Quien ha provocado una situación incómoda entre las familias ha sido el gobierno municipal", declaran a Levante-EMV desde la formación naranja. "Limitarse a aceptar la versión de la Conselleria no mejora el silencio", añaden.

"El Ayuntamiento ve coartada su capacidad de movimiento porque forman parte de los gobiernos de la derecha en otras instituciones" Nico Calabuig - portavoz de Compromís per Ontinyent

El concejal de Territorio expresa a este diario que exigirán a Conselleria "hasta el último centavo". Sin embargo, el partido de la oposición afirma que el Ayuntamiento ve "coartada su capacidad de movimiento porque forman parte de los gobiernos de la derecha en otras instituciones" como la Diputación de Valencia.

Todo esto, enmarcado en un contexto en el que la empresa adjudicataria tiene hasta 14 obras del Pla Edificant paralizadas en municipios como Albaida, El Campello, Monòver, Alboraia o Xeraco. Conselleria ha decidido no incrementar la partida, de la cual ha recortado "más de 120 millones de euros", según Compromís.

La formación de la oposición advierte de que otros ayuntamientos como el de Chiva han tenido que asumir modificaciones de proyectos como el del nuevo colegio Doctor Corachán con fondos de otra partida municipal (la de caminos, concretamente). "Son situaciones intolerables", expresó este jueves Nico Calabuig. Ante estas declaraciones, el concejal de Territorio de Ontinyent alude a la situación del CEIP Covalta (cuyo patio "no está acondicionado"), en Albaida, municipio gobernado por Compromís hasta hace solo unas semanas.

Óscar Borrell defiende que Ontinyent "siempre ha sido ejemplo del Pla Edificant" y recuerda el "alto número de contratos" de dicho plan con hasta 61 contrataciones de obras, entre ellas, la del CEIP Bonavista, que entrará en funcionamiento próximamente. "Si no lo hubiera hecho el Ayuntamiento, no se habrían llevado a cabo por parte del Botánico, aunque era su competencia", resaltó en una visita a este centro ayer. Asimismo, el Ayuntamiento ha anunciado esta semana la adjudicación de una nueva instalación fotovoltaica de autoconsumo en el IES Pou Clar, "fruto de la buena gestión que se está haciendo del Pla Edificant que financia la Generalitat", en palabras de Borrell.