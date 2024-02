La llegada a Aielo de Malferit de una planta que convertirá en biogás 181.300 toneladas anuales de residuos orgánicos se ha encontrado con un rechazo frontal de algunos vecinos.

Así, la Associació Veïnal d’Aielo de Malferit ha mostrado su negativa hacia el proyecto, explicando que se trata de «una amenaza para el bienestar de Aielo de Malferit y de la Vall d’Albaida».

Las instalaciones ocuparán una superficie de 21.000 metros cuadrados en el polígono dels Serrans y tratarán subproductos de origen animal desechados y lodos de depuradoras, entre una treintena de materias primas, tal y como adelantó Levante-EMV.

El proyecto —como ya pasó con uno de tipo fotovoltaico que acabó siendo paralizado— no cuenta con el ok de los vecinos: «El pueblo de Aielo de Malferit y por extensión, la Vall d’Albaida, está en peligro por la decisión de instalar la planta ... que dista únicamente 800 metros en línea recta del pueblo y donde ya hay instaladas otras empresas locales que generan trabajo en la gente del pueblo y comarca».

«Esta planta pone en riesgo la vida y convivencia de los vecinos y vecinas y va a perturbar gravemente nuestro bienestar dado que pretende procesar 181.300 toneladas de residuos procedentes entre otros, de animales (estiércol), de lodos de depuradoras, de restos de carnes, lo cual supone la llegada en nuestro pueblo de 50 camiones en el día, que según sus promotores vendrán estancos y sin olores y que solo vendrán como máximo de 50 kilómetros a la redonda».

«No nos creemos que los 50 camiones diarios de estos materiales no produzcan olores, no creemos que la actividad de carga y descarga no produzca nunca olores, no creemos que se limiten a llevar mercancías de solo de 50 km de distancia... realmente creemos pocas cosas de las cuales nos cuentan los promotores de esta planta, que se ha convertido en la una nueva amenaza para el bienestar de nuestro pueblo», prosiguen los afectados. También añaden que «si la planta se ubica en Aielo estará ubicada lejos de los centros de producción de los residuos a tratar, por lo cual la economía circular que se pretende no se consigue, se agrava»..

También comentan que «este tipo de instalaciones tienen un alto consumo de agua, lo cual nos crea un problema en la población, más en tiempo de sequía. Representaría sobre un 6% más de agua a depurar y la depuradora ya está casi saturada», exclaman,

Y no se quedan ahí. Defienden que la llegada de la planta de biogás «representa un riesgo para las inversiones en Aielo y, por lo tanto, una devaluación económica en general». «Son instalaciones altamente contaminantes, puesto que, durante el proceso de obtención del gas se emite un 40% de CO₂ a la atmósfera sobre el total de la materia prima procesó. Producirá olores, unos días más fuertes que otros y nunca sabremos cuando, ni cuánto tiempo, ni que intensidad», argumentan.

«Por todo esto solicitamos un no rotundo a la Planta de Biometano..., no solo de los ciudadanos y empresas de Aielo, apelamos a la solidaridad de toda la Vall d’Albaida», apostillan. Han una asamblea informativa para el próximo jueves día 15 de febrero.