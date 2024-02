Las diputadas autonómicas del PP en Les Corts, Verónica Marcos y Andrea Gigante, acompañadas del portavoz popular, Marcos Sanchis, han visitado esta mañana Xàtiva, donde han subrayado "el compromiso del gobierno del cambio en la lucha contra la violencia sobre la mujer".

La diputada popular, Andrea Gigante, ha remarcado la apuesta del actual gobierno de la Generalitat Valenciana "por unos presupuestos serios y realistas que van a dejar más de 14 millones en toda la comarca de La Costera, de ellos, más de 7 millones van a ser invertidos en la ciudad de Xàtiva en 2024".

Gigante ha informado que "este dinero se va a invertir en infraestructuras tan importantes y que tanto tiempo se llevan reivindicando como la ampliación del hospital de Xàtiva, la mejora del hospital de día de Oncología, la construcción del segundo centro de salud, la construcción de la sede judicial o el centro de la mujer, que son reivindicaciones históricas y que por parte de la izquierda han estado abandonadas durante años".

Asimismo, Verónica Marcos, ha avanzado la construcción de un Centro Mujer 24 horas "para el que irán destinados 85 mil euros". En este punto, Verónica Marcos ha acentuado que "este es el partido que sí que tiene compromiso con la Justicia pero sobre todo con las mujeres de este partido judicial porque el Gobierno de Sánchez, y bajo la petición del señor Puig, eliminó la competencia del juzgado mixto en violencia de género en esta comarca".

Además, ha acentuado que “el mantenimiento de este centro será de 900 mil euros anuales, lo que supondrá una importante mejora en las condiciones laborales de las trabajadoras del mismo”.

Marcos Sanchis, por su parte, ha insistido en que el anterior gobierno "cometió una gran injusticia con este partido judicial al eliminar la competencia en el juzgado mixto en materia de violencia de género, un juzgado que atendía a dos comarcas, y eso ha supuesto un gran agravio para las mujeres víctimas de violencia sobre la mujer". La diputada popular ha señalado que "es muy fácil cuando se ven las cuentas para el año 2024 confrontar lo que son los modelos del PSPV y lo que son los modelos del Partido Popular. En este caso, el modelo socialista de Xàtiva es un gobierno caro, frente al modelo de Carlos Mazón que ha disminuido la grasa política".

Además, ha subrayado que el anterior Consell "pintó en los presupuestos cosas que luego no se ejecutan y se olvidan, mientras que estas son unas cuentas realistas que vamos a ejecutar, porque hemos venido para revertir la no gestión del Botànic, que anunciaba y luego no ejecutaba nada". Marcos ha indicado que "este es el presupuesto con más gasto social de la historia de la Generalitat Valenciana y se va a hacer para ejecutarse". En ese sentido, ha acentuado el plan de reducción de impuestos y deducciones fiscales del gobierno de Carlos Mazón, que incluye "la eliminación de los impuestos de Sucesiones y Donaciones, además de las deducciones en gastos de salud bucodental, práctica deportiva, compra de gafas y audífonos o gastos en salud mental".