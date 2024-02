Aielo suspende las licencias urbanísticas en el suelo industrial para las plantas de biogás

El Ayuntamiento de Aielo de Malferit ha aprobado la suspensión de licencias urbanísticas en suelo industrial para plantas de biogás. El consistorio aprueba, así, la modificación urbanística y la revisión de los informes de compatibilidad que el ayuntamiento otorgó a la empresa Bioenergía Els Vents, S.L para la construcción de la planta de biogás que prevé el tratamiento de 181.000 toneladas al año de residuos, en una ubicación situada a 800 metros del pueblo, en el polígono de Serrans V, según han explicado desde el Partido Popular de la localidad en un comunicado.

La portavoz popular, Luci Bataller, manifiesta que “estos tres fueron los acuerdos de la unanimidad al no a la planta aprobados al pleno municipal celebrado ayer lunes en Aielo de Malferit en un salón repleto de público”. Bataller ha mostrado su satisfacción “por conseguir en el pleno acuerdos de unanimidad del ‘no’ a la planta” y agradece a todos los grupos políticos el apoyo a la propuesta presentada por el PP. “Satisfecha por haber conseguido que saliera adelante la propuesta del PP de incluir en los acuerdos, el de la revisión de los informes de compatibilidad otorgados a la empresa”, subraya.

El PP explica que, atendiendo a su propuesta, el ayuntamiento revisará los informes favorables otorgados a la planta de biogás de acuerdo con el consumo de agua de la planta especificado en el proyecto, ya en exposición pública, al considerar que este “no corresponde con la información de consumo que la empresa aportó en el momento de la solicitud”, señalan. “Atendiendo a que las normas urbanísticas municipales contemplan como usos incompatibles las industrias sin informe favorable municipal a causa de un consumo excesivo de agua que el ayuntamiento considere que no se pueda soportar por los acuíferos de la localidad”.

Por unanimidad, se aprobó la propuesta de suspensión en la tramitación y concesión de licencias urbanísticas en todo el suelo urbano industrial, zona VIII Industrial en Illa y zona IX Industrial Aislada, para las plantas de biogás y actividades de tratamiento y valorización de materia orgánica. Al mismo tiempo, el ayuntamiento ha acordado unánimemente iniciar los trámites para la revisión y modificación de la normativa urbanística aplicable al término de Aielo para este tipo de industrias. En este aspecto, desde el PP manifestaron la voluntad de “participar en todo este proceso, en cuanto al diseño del pueblo que queremos que tenemos que decidir entre todos, porque las cuestiones que afecten el territorio necesitan esa participación tanto política como social”.

Finalmente, Luci Bataller ha dejado claro que el posicionamiento del PP ante el asunto de la planta de biogás de Aielo de Malferit está “en consonancia con lo que pide el pueblo. No estamos en contra de la energía renovable, porque es el futuro. Pero ese no es el debate. El debate es que no la queremos en nuestro pueblo, de solo 27 km² y en un polígono que está a 800 metros de las primeras casas. Tampoco la queremos por el olor y ruidos en el pueblo y que sufrirían directamente las empresas de alrededor como los de las casetas, que también hay muy próximas. Y no tenemos que olvidar otro problema, el acceso a la parcela, que como dice el proyecto no es bueno. Esto, unido al tráfico de camiones, unos 60 en el día, colapsaría la entrada norte al pueblo y el acceso a la autovía A7. Por lo tanto, no es que estemos en contra ni de nada ni de nadie, sino que en Aielo no la necesitamos, porque no es el lugar. Es más, va en contra de la economía circular porque no tenemos los residuos cerca. Entendemos la preocupación del pueblo y además la compartimos. Es por eso que nuestro trabajo es constante, buscando la unanimidad y haciendo posible que Aielo de Malferit continúe siendo el pueblo tranquilo que queremos los que vivimos aquí”, concluye la portavoz del PP.