Asco de información sucia

Alguien escribió –y muchos lo copiamos— que el periodismo es el oficio más bonito del mundo, pero al mismo tiempo puede ser el más doloroso, desagradecido y en ocasiones borde y asqueroso, si se dan las circunstancias de escribir sin causa, utilizando la mentira, el daño ajeno para llenar páginas que eran blancas y se convierten en sucios documentos cuyo destino debería ser la destrucción total.

Estaba caliente el incendio de Nou Campanar, con 10 muertos y 140 viviendas afectadas, cuando una televisión autonómica se apresuró a hacer sangre de la sangre. Cuando el dolor y la tragedia era inmensa, se apresuraron a hacer asquerosas comparaciones con la gran capital de España, una Madrid que es España dentro de España. De donde nació el flamenco, las cañas y los calamares en la Plaza Mayor.

No hay nadie que supere al Madrid de los madriles y hay que estar muy enfermo para buscar el incendio más grande de Madrid que pudiera superar al de València. Una televisión comparando como si se tratase de una competición. Asco, mucho asco en esta información sucia y maloliente, por encima de los muertos y de la desesperación sin palabras que solo buscaba el silencio, la solidaridad y las justas palabras. Pero no, no bastaba con comparar las tragedias sino que se atrevieron a decir que Madrid tiene un código ético de construcción de edificios para evitar incendios, cuando ese código es el conjunto principal de normativas que regulan la construcción de edificios en España desde 2006, por lo que no es exclusivo de ninguna comunidad autónoma. Pero eso no vendía en el amarillismo periodístico, les servía para olvidar que hacía apenas una semana cuatro mayores morían en una residencia donde no había alarmas antiincendios ni salidas de emergencia. De eso se dijo lo justo, no entraba en los planes convertir de nuevo a la capital de España en muertes en las residencias. Ahí no pasa nada. Pueden morir ancianos por la dejadez y responsabilidad de quienes tienen el deber de cumplir con las normativas y todo queda en el olvido. Lo verdaderamente importante para esta gentuza que se llaman periodistas es la asquerosidad de llenar de mierda sus informaciones.

Es una auténtica vergüenza tener que asistir a espectáculos tan deprimentes como estos. Para esa banda de correveidiles, en contra de la verdadera información, solo cabría pagarles con la indiferencia más absoluta. Pero sabiendo que eso es imposible, no queda más remedio que lamentar que el periodismo se convierta en basura en manos de aquellos que se creen en la virtud de la verdad más lamentable.

Un anuncio publicado en redes sociales animaba a ser periodista sin ningún otro mérito ¿Quieres redactar desde tu casa? –decía-. Gana como periodista. Presenta el formulario y te llamaremos. Y ese formulario era un canto a la insensatez y el mal gusto, para adivinar si el incauto que lo rellenaba servía para hacer funciones del Repórter Tribulete, o lo que es lo mismo, formar parte de esos grupos de impresentables que mientras el dolor y la impotencia planeaban sobre València, ellos se entretenían buscando comparaciones para hacer más grande el asco que provocan.