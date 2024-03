La falla Abú Masaifa anuncia que presentará alegaciones a la petición de exclusión de su carroza

Las Fallas son uno de los colectivos más importantes de la ciudad de Xàtiva. No en vano, ocupan el 10 % del censo de la ciudad. La celebración de estas fiestas enciende el municipio durante días y muchos son los setabenses que marcan en rojo en su calendario la semana fallera. Y, como suele ser habitual en colectivos con tanta densidad humana, siempre pueden aparecer fricciones. Eso es lo que ha pasado con la edición 2024 de la "cavalcada del ninot".

Levante-EMV publicó ayer en exclusiva que los presidentes de seis comisiones -Raval, Benlloch, Mercat, Ferroviaria, Argentina y Sant Jordi- enviaron el pasado 15 de febrero una carta a la Junta Local Fallera (JLF) pidiendo la exclusión de la carroza de la falla Abú Masaifa por repetir el montaje que ya presentó el año pasado, defendiendo que "no se cumplen las bases del concurso". Han pasado 14 días desde entonces y todos los consultados apuntan a que no han recibido contestación. Se da la circunstancia de que la actual presidenta de la JLF es Celia Gorrita, integrante de Abú Masaifa. Cuestionada por este diario sobre lo ocurrido, confirmó que la JLF sí había recibido la carta: "Contestaremos por escrito o convocaremos a los firmantes cuando toque. Cuando la JLF adopte una resolución se la comunicaremos a todas las partes interesadas".

Ayer, después de que la noticia se compartiera entre el colectivo fallero de la capital de la Costera, la comisión Abú Masaifa hizo público un mensaje en redes sociales en el que declaran que van a presentar "las alegaciones que estimen oportunas".

Exponen que "no se les ha hecho partícipes" de una noticia "en la que se les hace alusión", cuando Celia Gorrita -integrante de la comisión y presidenta de la JLF- sí fue consultada. "La Falla Abú Masaifa es una comisión que lucha día a día para dar valor al trabajo de todo el colectivo fallero, participando en los diferentes concursos organizados tanto por JLF de Xátiva como por distintas entidades. Dedicando por parte de los miembros de la comisión esfuerzo, trabajo y recursos económicos en todos los concursos que participa en cada ejercicio. Asumiendo y cumpliendo los requisitos básicos para poder participar en todo concurso y que se recogen en las bases de los mismos, bases que en este caso son públicas...", prosiguen.

Pablo Benito, presidente de Abú Masaifa, ha atendido a este diario y defendido que no se incumplen las bases del concurso en lo relativo a la participación de su comisión en la 'Cavalcada del ninot': "Nosotros estamos tranquilos desde el minuto 1, sabemos que hemos cumplido las bases de la 'cavalcada del ninot'. Lo primero que se hace a la hora de participar en una cita como esta es mirar las bases. No sería nada nuevo, otras comisiones han repetido carrozas otros años. Sin embargo, la nuestra no era una carroza repetida, sino que estaba modificada. Ya tenemos preparadas las alegaciones".

El presidente de la Falla Abú Masaifa también ha querido dar un mensaje de tranquilidad: "Por parte de la falla Abú Masaifa me gustaría que no hubiera malestar entre las comisiones de Xàtiva. Se puede crear un clima que es innecesario. Si al final lo que ha ocurrido es una cosa que ha molestado a otras comisiones, se debería pedir que el año que viene se cambiaran las bases del concurso. Quedan pocas semanas para las fiestas y lo que necesitamos es que haya 'germanor' entre todas las comisiones de Xàtiva".

Comunicado compartido por la falla Abú Masaifa en la red social Facebook. / Levante-EMV

