Xàtiva declarará el ejercicio 2024 como «Any Estellés»

La formación política Xàtiva Unida llevará al pleno que se celebra hoy una moción para que Xàtiva declare el ejercicio 2024 como «Any Estellés».

El concejal Alfred Boluda, responsable del área de Cultura, atendió ayer a Levante y explicó que «una vez aprobada la moción presentaremos la programación de actos que estamos cerrando. Habrá presentaciones de libros o recitales poéticos, por ejemplo. También queremos trabajar con los colegios, pero aún es pronto para anunciarlo todo».

«Presentamos la moción para que a nivel institucional se acuerde declarar el año 2024 como ‘Any Estellés’ en Xàtiva, algo que ya se ha hecho en la Diputación de València y en otros municipios. De hecho, ya estamos participando en algunos programas que giran en torno a su figura».

Consultado por la polémica generada tras no aprobarse en las Corts una moción similar, Boluda expuso que «obviamente no se hace justicia con la figura de Vicent Andrés Estellés, pero hubo un debate y los representantes de PP y Vox tumbaron la propuesta. No es un tema de la Generalitat en sí, sino de los partidos que ahora mandan. La Generalitat tiene su autonomía y los Ayuntamientos la nuestra y creemos que Xàtiva si debe adherirse a la iniciativa».

«Hablamos de un gran representante de las letras valencianas, quizás el segundo poeta en términos históricos después de Ausiàs March. Estellés es el poeta de la conciencia del pueblo, fue un apasionado de su tierra», defendió ayer Boluda, que además recordó la publicación en 1980 del libro «Xàtiva», por parte de Amics de la Costera e ilustrado por el artista Joan Ramos.