Xàtiva aprueba iniciar el expediente para la contratación del servicio de limpieza con un presupuesto de 32,28 millones de euros

El pleno municipal aprobó de Xàtiva ayer por unanimidad la aprobación del expediente para la contratación de los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos por procedimiento abierto.

«Se trata del contrato más importante, económicamente hablando, de toda la legislatura, además de ser un contrato de absoluta necesidad y urgencia. Recordemos que seguimos con el contrato heredado del gobierno anterior a 2015, un contrato deficiente con recorte en presupuesto y recursos humanos cuyos resultados a la vista están de toda la ciudadanía», ha explicado la concejala de Gestión de Residuos y Limpieza Viaria María Beltrán, quien ha recordado que el pliego fue paralizado "a consecuencia de un recurso administrativo que ha supuesto un retraso, y que se resolvió a finales de septiembre".

Tal y como ha expresado Beltrán, con los cambios introducidos se espera que la limpieza de la ciudad mejore de forma notable, con la implantación del quinto contenedor y el servicio de puerta a puerta en el casco antiguo de Xàtiva. "Este último es un reto muy importante de formación pero también de información a la ciudadanía, pero que hará efectiva la recogida de la selectiva en una zona de Xàtiva que con el actual servicio sería casi inviable".

El contrato asciende a 32,28 millones de euros repartidos en una década y el pliego contempla otros puntos como mejoras por vehículos eléctricos que minimizan el impacto ambiental, programa de educación ambiental, suministro de cubos para el puerta a puerta, la renovación de contenedores y la notable mejora del servicio de limpieza teniendo en cuenta las frecuencias y medios utilizados, tanto en la ciudad como en los jardines y zonas verdes, las pedanías, los polígonos industriales y las entradas de la ciudad.

La portavoz de Xàtiva Unida Amor Amorós ha indicado que «esperamos que este inicio de expediente dé paso a un nuevo modelo de limpieza que haga que la ciudad esté mejor cuidada, que los residuos que generamos se reaprovechen al máximo y en que lo único que vamos a reducir son las emisiones de los vehículos para tener un aire más limpio. La aplicación del nuevo contrato supondrá más inversión y más trabajadores y trabajadoras para llegar a más lugares con mayor frecuencia y escuchando de primera mano lo que quiere continuamente la ciudadanía: mejores actuaciones de limpieza y de mantenimiento del espacio público».

Por su parte, el concejal del Partido Popular Eduardo Llopis ha protagonizado una crítica intervención que ha empezado felicitándose irónicamente de que "por fin, después de más de un año se lleve a aprobación el contrato de limpieza". Llopis ha asegurado que "estar más de un año sin este contrato no es conveniente para una ciudad como Xàtiva". El concejal popular ha acusado al gobierno municipal de negligencia, diciendo que «con ustedes una anomalía se convierte en normalidad. Su trayectoria en materia de contratación y ejecución de contratos les avala y no precisamente para bien», pasando a relacionar una extensa relación de lo que ha calificado como «fiascos» de la gestión municipal. El alcalde, quien ha instado repetidamente a Llopis a centrarse en la cuestión del debate, ha respondido al popular que «nosotros lo que no hacemos es adjudicar a dedo a las empresas amigas que después, presuntamente, se dedicaban a financiar a algún club deportivo y contratar a dedo para que después haya casos de corrupción. Nosotros cumplimos estrictamente con la legislación».

Por último, el portavoz de VOX Francisco Suárez ha declarado que «nos congratulamos de que por fin se pueda licitar el contrato de limpieza y que se mejore la calidad del servicio porque es de lo que más se queja la gente».

En el pleno también se han aprobado otros puntos como el dictamen relativo al incremento de las retribuciones del personal empleado público del Ayuntamiento, una nueva modificación de créditos, el dictamen relativo a la modificación de las bases de ejecución del presupuesto 2024, la aprobación de la previsión y planificación de la actuación delegada para ejecutar la construcción del Centro de Día para personas con diversidad funcional enmarcado en el Plan Convivint (todas éstas por unanimidad); la adhesión a la declaración institucional de la FVMP en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer (con la abstención de VOX).

Estellés y agua

Por un lado se ha dado luz verde a la declaración del año 2024 como año Estellés en Xàtiva con los votos favorables del PSPV-PSOE, Partido Popular y Xàtiva Unida y el voto contrario de VOX; sumándose así a los otros 63 municipios donde se pondrá en valor la figura de uno de los poetas valencianos más importantes. En la moción se hace mención de la relación que Estellés tuvo con Xàtiva, donde participó en un puñado de encuentros, encuentros, veladas literarias y paseos, muchos de los cuales quedaron reflejados en el libro «Xàtiva», editado en 1980 por Amics de la Costera e ilustrado por Joan Ramos. Dos de los poemas de este libro fueron musicados por Ovidi Montllor y se han convertido en un símbolo para la ciudad.

Por otra parte se trató también una moción presentada por el Partido Popular en torno a la renovación integral de la red de agua potable, la cual fue rechazada con los votos contrarios de PSPV-PSOE y Xàtiva Unida ya que en su lugar se aprobó una moción en ese sentido presentada por parte del equipo de gobierno, pero con algunas enmiendas.

Entre los acuerdos suscritos en esta moción se encuentra la elaboración de un Plan de Actuación para la renovación integral de la red de distribución de agua potable y saneamiento de la ciudad, un proyecto previsto a largo plazo (por lo que debe implicar a todas las fuerzas políticas municipales) y financiado con fondos propios y con todas aquellas subvenciones y ayudas que se puedan recibir desde otras instituciones. La moción contempla también una especial atención a las personas afectadas en sus viviendas por las filtraciones y humedades provocadas por el servicio público (especialmente en los casos de personas mayores y personas afectadas por la brecha digital) y el compromiso de informar a la población respecto a las intervenciones que se llevarán a cabo con este plan, con especial atención a la vecindad del centro histórico. Esta moción enmendada se aprobó con los votos favorables del PSPV-PSOE, Xàtiva Unida y VOX, y con la abstención del Partido Popular.