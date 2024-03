La oposición de Ontinyent censura que no respondan a sus preguntas y las interrupciones en el pleno

Los representantes de Compromís y PSPV en el pleno de Ontinyent han lamentado públicamente la falta de respuestas a sus preguntas y las interrupciones de los representantes del equipo de gobierno durante los plenos.

Así, el grupo municipal Compromís per Ontinyent ha denunciado públicamente que no hubiera respuesta, por parte del alcalde y el gobierno municipal, a los ruegos y preguntas formulados por los grupos de la oposición en el último Pleno del Ayuntamiento de Ontinyent, celebrado el 29 de febrero. El portavoz valencianista, Nico Calabuig, ha criticado que el gobierno de mayoría absoluta de Ens Uneix "no diera respuesta a los temas planteados en aquella misma sesión. Así mismo, ha denunciado que Jorge Rodríguez, como moderador de los plenos, no actúo con ecuanimidad, puesto que interrumpe con advertencias a los grupos de la oposición de manera recurrente, mientras que en las intervenciones del grupo de Ens Uneix no acostumbra a poner límites".

En palabras del regidor, “el pasado jueves, durante el último punto del orden del día del pleno, los diferentes grupos políticos de la oposición hicimos ruegos y preguntas dirigidos al gobierno municipal sobre cuestiones de interés para la ciudadanía. Acto seguido, el alcalde afirmó que nos darían respuesta en el próximo pleno, y levantó la sesión, aludiendo al público asistente que quería intervenir, puesto que era tarde. Pensamos que la hora no puede ser una excusa para evitar que el gobierno responda a los grupos de la oposición. A principios de la legislatura ya solicitamos que se avanzara el horario de las sesiones plenarias para poder desarrollar todos los puntos con normalidad, y solo se quiso avanzar media hora”.

“No consideramos acertado ni admisible que para hacer nuestra tarea como representantes públicos, que es debatir, fiscalizar y hacer seguimiento de los temas que afectan a nuestro Ayuntamiento, acabemos sufriendo esta penalización. Nuestro trabajo diario para documentar los temas y establecer contacto con personas y entidades que tienen quejas, propuestas y sugerencias merece ser respetado en la sesión plenaria correspondiente. Por salud democrática y por respecto a la pluralidad, si hacemos ruegos y preguntas hace falta que sean contestados cuando se formulan. Y sobre todo, no compartimos que se utilice al público asistente como excusa. La obligación del alcalde es garantizar el buen funcionamiento del pleno y esto implica facilitar la participación del público, y que los grupos políticos obtengan respuestas. Son derechos perfectamente compatibles, y no aceptamos que el alcalde los quiera contraponer”, ha señalado Calabuig.

Calabuig también ha remarcado que “además, tenemos que denunciar la falta de ecuanimidad del alcalde durante la moderación de los debates, con interrupciones hacia varios grupos de la oposición mientras interveníamos en nuestras mociones. En nuestro caso, llegó a leer una frase de la legislación para detener nuestra última intervención, cuando estábamos en plena argumentación. Resulta curioso que, cuando se trata de mociones del grupo Ens Uneix, como ha ocurrido otras veces, las intervenciones de sus regidores y regidoras tienen manga ancha, y en el último turno se les permite explicarse más allá de solicitar el voto. A nosotros, en cambio, se nos interrumpe para advertirnos sobre la extensión de nuestras intervenciones”.

“Reclamamos que el alcalde ejerza la presidencia de las sesiones con ecuanimidad, que no sea ‘juez y parte’, y que acepte la participación de la oposición. Nosotros también somos regidoras y regidores escogidos por la ciudadanía. Si al señor Rodríguez le molesta que la oposición hablamos en los plenos y desvelemos las carencias en la gestión de su gobierno, lo que tendría que hacer es escuchar, tomar nota y centrarse en gobernar mejor, si quiere evitar preguntas incómodas”, ha apuntado el portavoz.

Calabuig ha concluido exponiendo que “desde el inicio de la legislatura acumulamos muchas situaciones que nos impiden ejercer con normalidad nuestra tarea. Hemos tenido plenos sin ruegos y preguntas, otras sin admitir mociones, la imposibilidad de presentar dos mociones por grupo al pleno e interrupciones en los debates. Y en esta ocasión, han quedado sin responder, hasta de aquí en un mes como mínimo, las cuestiones que hemos preguntado, y que afectan a la ciudadanía. Nos preocupa esta deriva del alcalde y de la mayoría absoluta de Ens Uneix, y les pedimos que recapaciten y actúen con respeto hacia todos los grupos, y hacia el pleno como principal órgano municipal, donde todas y todos representamos a la ciudadanía de Ontinyent”.

José Antonio Martínez, concejal del PSPS en el pleno de Ontinyent. / Levante-EMV

"No es raro escuchar susurros"

El Grupo Municipal Socialista también ha criticado públicamente que el gobierno municipal no haya respondido a las preguntas y ruegos realizados por la oposición durante la última sesión plenaria ordinaria celebrada por la corporación. Jose Antonio Martinez, el portavoz del PSOE explicó que en el pleno que tuvo lugar en febrero, "ante la sorpresa de la oposición, el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, tomó, de manera improvisada, la decisión de dejar sin contestar los ruegos y preguntas". “Entendemos que era muy tarde, pero las preguntas realizadas por toda la oposición se deberían responder en el mismo lugar donde se han realizado. Se deberían buscar nuevas fórmulas para que tanto los concejales como la ciudadanía puedan utilizar su derecho a la pregunta/respuesta” explica José Antonio Martínez.

Martínez asegura que "no nos sorprende esta forma de actuar de Jorge Rodríguez y su equipo, que de manera sistemática ha rehuido el debate democrático y la saludable confrontación sustituyéndola, en algunos casos, por ataques personales, incluso en las redes sociales, o por el mutismo, en otros".

Otro tema que parece preocupar al concejal socialista son las interrupciones y ausencias que sufren tanto él como sus compañeros de la oposición cuando tiene el turno de palabra “Los espectadores del pleno no pueden ver lo que sucede detrás de las cámaras, no es raro escuchar susurros mientras exponemos nuestras propuestas, en la que tan solo manifestamos la opinión de los ciudadanos, que para eso estamos, para defender los intereses de nuestra ciudad” afirma el concejal.

El portavoz socialista ha concluido asegurando que “la oposición tiene derecho a ejercer su trabajo en las sesiones plenarias, con un mínimo de respeto, donde se debaten temas importantes para la ciudadanía”, por lo que ha propuesto que se celebren a unas horas que permitan debatir con tiempo y realizar los ruegos y preguntas. Martínez anima a que la ciudadanía participe en las sesiones plenarias y que formulen preguntas para la sesión ordinaria del Pleno, que se refieran a los temas de interés y al ámbito municipal, pues ello contribuye a la normalidad democrática, y que es muestra del pluralismo político que hay en Ontinyent.