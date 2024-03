Bolbaite ya ha quemado su falla

Las fallas de Bolbaite ardieron este pasado domingo, una semana antes que las de València. Esta costumbre se remonta a la fundación de la falla, en 2011, pero no es la única en toda la Comunidad Valenciana.

La falla No Ni Poc es la más joven de las tres que hay en la Canal de Navarrés (las otras son la falla El Trampot, en Enguera, y la falla No Ni Na, en Chella). Nació en 2011 como una asociación cultural de la mano de un grupo de amigos, aunque su primera plantà fue en 2012. Desde entonces, han adelantado todos los actos falleros una semana con respecto a los de València y la mayoría de municipios.

Manolo García Varea, su presidente desde hace más de diez años, explica a Levante-EMV que este adelanto se debe, simple y llanamente, a «motivos prácticos». «Lo pensamos así para no coincidir con las fallas de la ciudad, para que tanto el artista fallero como los músicos de la banda puedan estar aquí para disfrutar de la fiesta y no tengan que irse a València», comenta. «Es curioso porque viene bastante gente de fuera, forofos de las fallas que, ahora, con las redes sociales, se han enterado de que aquí lo hacemos todo antes», puntualiza.

Los socios de la No Ni Poc, ante su falla «Tóxica». / Redacción Levante-EMV

La No Ni Poc es una falla pequeña, con 122 socios, en un pueblo también pequeño como Bolbaite, de unos 1.300 habitantes. Comisiones como esta dinamizan la vida en localidades así, pues los falleros y falleras también dejan participar a otros bolbaitinos y bolbaitinas en actividades gastronómicas y culturales.

Víctor Navarro es el artista fallero que, año tras año, lleva a cabo las esculturas de esta falla y cuyo taller estableció hace ocho años en la misma localidad. Él fue uno de los fundadores de la comisión. «Siempre hemos adelantado los actos para que la gente se quede aquí. Cuando llegan las Fallas, los jóvenes se van a vivir la fiesta a la ciudad y el pueblo, que no es muy grande, se vacía», expone a este diario. «Las fiestas se hacen para todo el pueblo. La gente colabora mucho con la falla, no queremos que sea una cosa cerrada», añade.

Cremà de la falla infantil de Bolbaite. / Redacción Levante-EMV

Una tradición fallera de nueva generación

Y es que nunca hubo tradición fallera en Bolbaite hasta la aparición de la No Ni Poc. «Bolbaite es más de Moros y Cristianos, la falla irrumpió hace doce años y la gente se preguntaba '¿Pero esto qué es?'. Los primeros años fuimos haciendo fallas muy caseras, pero poco a poco hemos ido creando escuela y desde la pandemia la gente se ha ido animando», explica el artista. De hecho, esta fue de las pocas fallas que, en marzo de 2020, no suspendieron sus actos porque estos tuvieron lugar antes de la declaración del estado de alarma y de la cuarentena.

Además, las fiestas en honor al Patrón San Francisco de Paula y del Cristo del Amparo se celebran en esta localidad valenciana al terminar la Semana Santa. Tanto García Varea como Navarro coinciden en que este es otro de los motivos por los que se adelantan las Fallas: «Para que no se solapen».

Más municipios adelantan sus fallas

Sin embargo, no son los únicos en avanzarse a las fiestas de San José en toda la Comunidad Valenciana. El Puig de Santa Maria, Loriguilla, Godelleta y Real (de Montroi) también plantan y queman sus fallas una semana antes de lo habitual.

La falla infantil de No Ni Poc, «Galileo», por el artista Víctor Navarro. / Redacción Levante-EMV

Este año, la No Ni Poc ha plantado (y quemado ya) dos fallas. La grande se llama «Tóxica» y hablaba «de las relaciones más intempestivas en la sociedad a todos los niveles: político, de violencia de género... Hemos dedicado una escena al amor propio y a la autoestima. Es una falla pequeña, pero intentamos tocar temas a nivel general, autonómico y local», expone Navarro.

La infantil lleva el nombre de «Galileo» y es «un poco más educativa, más pedagógica, queríamos hablar del personaje del Galileo y de lo que ha aportado a la ciencia», añade el artista fallero. Su fallera mayor es Esther Rovira Mas y este año no han contado con fallera mayor ni presidente infantiles.

«¿A que no montamos una falla en Bolbaite? ¡No ni poc!»

La historia detrás de su nombre viene de una «broma» entre amigos. «¿A que no montamos una falla en Bolbaite? ¡No ni poc!», recuerda García Varea. De hecho, Chella, localidad vecina, ya contaba anteriormente con la falla No Ni Na. Aunque los bolbaitinos y bolbaitinas no se adelantaron a su creación ni a su nombre, sí lo hacen cada año con la plantà y la cremà.