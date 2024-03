Los perros del criadero ilegal clausurado en Xàtiva se quedarán en sus casas de acogida

Ocurrió a finales de noviembre de 2021. El Ayuntamiento de Xàtiva clausuró una rehala ilegal de perros que estaba emplazada en las antiguas instalaciones de la Papelera de San Jorge. Las imágenes que difundió un conocido activista por los derechos de los animales en las redes sociales confirmaban las lamentables condiciones en las que se encontraban los animales. Muchos de ellos —los adultos— estaban encadenados, los cachorros jugaban sueltos en medio de la suciedad.

Esta semana se ha conocido la sentencia sobre lo sucedido. Según ha hecho público el bufete especializado Aboganimal, «el encausado ha sido condenado a ocho meses de prisión y a tres años de inhabilitación para sufragio pasivo durante la condena, para profesión, oficio, o comercio que tenga relación con los animales y para su tenencia». A su vez, también tendrá que hacer frente «al pago de las costas procesales —incluidas las de la acusación particular— y deberá indemnizar a la protectora ADA de Canals con 1.000 euros en concepto de gastos veterinarios». Además, también se declara en la sentencia «expresamente que la titularidad de los animales señalados en los hechos probados se transfiere a la Asociación para la Defensa de los Animales (A. D. A.)».

De hecho, una vez depuradas las responsabilidades judiciales, desde la protectora explicaron que la mayoría de los animales que fueron rescatados hace casi tres años se quedarán en sus casas de acogida. Así lo confirmó ayer a Levante-EMV Marga Sancho, presidenta de la entidad: «La gran mayoría de perros se los va a quedar las personas que los acogieron. Hemos ido siguiendo los casos y nos dicen que los quieren mucho, vemos que se han adaptado muy bien. Hace cosa de seis meses, el juez ya accedió a una petición de nuestro abogado y pudimos gestionar la adopción de los canes que no llevaban chip. Ahora, los casos de los otros nueve que estaban a nombre del responsable de los hechos o de un familiar suyo ya pueden ser gestionados. Esa era nuestra preocupación inicial, que nos cedieran los perros. Hemos ido llamando a las casas de acogida y muchos nos han preguntado si podían quedárselos, que les habían cogido mucho cariño».

«Cuando te encuentras con perros que lo han pasado tan mal y les das una nueva vida te das cuenta de lo agradecidos que son los animales. Con el tiempo ves un gran cambio», comentó la presidenta de ADA. «La sentencia nos alegra mucho, queremos dar las gracias a la Spax por su ayuda y a todas las casas de acogida que colaboraron para hacerlo posible. Esperemos que se cree un precedente y se actúe contra estos delitos con más agilidad, ya que los perros no son objetos que puedes dejar en un almacén hasta que se celebre un juicio, son seres vivos y hay que cubrir sus necesidades», apostilló Marga Sancho. Tal y como confirmó, algunos de los más de treinta perros rescatados acabaron en las instalaciones de la protectora Spax de Xàtiva.

Adoptantes de Alemania

Jordi Ruiz, presidente de la entidad setabense, confirmó ayer a este diario que a sus instalaciones llegaron doce perros. Uno de ellos falleció por enfermedad:«De los once restantes, nueve estaban sin identificar o con chip registrado a nombre distinto del encausado. A raíz de una primera sentencia, el Juez autorizó que todos los animales que no llevaran identificación por microchip o el microchip no estuviese a nombre del encausado (9), se podían gestionar sus adopciones. Tres han sido adoptados en Alemania. Cinco han sido adoptados en ámbito nacional y uno se encuentra en una casa de acogida. Los dos restantes están en el refugio en buen estado de salud y, con la nueva sentencia, estos dos pasarán a nombre de la Spax y podrán cederse en adopción. Es muy probable que uno vaya a Alemania también».