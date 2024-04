El Atzeneta suma la segunda victoria consecutiva y el Ontinyent 1931 vuelve a perder como visitante

La lluvia fue la invitada que protagonizo los encuentros que se disputaron el Viernes Santo. El Ontinyent 1931 se desplazó a Utiel para visitar La Celadilla. En los minutos previos a que arrancara el partido, las nubes descargaron una importante cantidad de agua, pero en el transcurso del partido la lluvia fue intermitente y de poca intensidad. En los primeros compases de partido apenas aparecieron las llegadas a las áreas contrarias.

Cuando se cumplía el minuto 25, Pablo Jiménez remataba un córner al fondo de las mallas para romper la igualdad en el marcador (1-0). A los de Roberto Bas les tocaba volver a remar a contracorriente lejos del Clariano. La igualdad entre ambos conjuntos era notable sobre el césped. A falta de 10 minutos para el paso por los vestuarios, intervino Dani Cerdá para evitar que el Utiel ampliara distancias. El Ontinyent 1931 empujó en los últimos minutos, pero se marcharon al descanso con la derrota por la mínima.

Movió el banquillo Roberto Bas y consiguió que su equipo tuviera más posesión de balón y mayor peligro. A pesar de eso, la primera ocasión del segundo tiempo fue para los locales que de nuevo se toparon con el guardameta y seguidamente Pablo Francés probó con un disparo lejano. David Torres también probó fortuna, pero no pudo convertir su remate en gol. El Utiel cerca estuvo del segundo tanto, pero de nuevo Dani Cerdá lo evitó. En los instantes finales, los de la capital de la Vall de Albaida buscaron con insistencia la portería rival y, tras varios córneres, Miguel Richart dispuso de una gran ocasión dentro del área, pero el portero evitó el peligro. De nuevo un balón parado para derrotar al Ontinyent 1931 que suma la segunda derrota consecutiva fuera de casa. Los de Roberto Bas mantienen la segunda posición, pero el Jove Español se acerca a la lucha por el sitio en la Copa del Rey.

Dos triunfos consecutivos

El sábado por la mañana, las condiciones climáticas dieron un respiro y el Regit volvió a sonreír con su equipo. El Atzeneta recibió al CD Roda con el objetivo de volver a ganar ante su afición y de esta forma encadenar dos triunfos consecutivos. Si preocupaba la falta de gol en los últimos encuentros, en este no tardó en llegar. Al cuarto de hora, el Atzeneta ya dominaba el juego y Casti anotaba el tanto que abría el marcador con una gran definición tras una triangulación perfecta del conjunto “taronja” (1-0). Los castellonenses buscaron la igualada, pero Ferri despejó el balón.

El Atzeneta quería más y, aunque lo intentó en diversas ocasiones, la más clara fue para Frangi de cabeza, no llegó el segundo tanto. Tras el paso por los vestuarios, Llorenç puso a prueba al guardameta gualdinegro, pero no fue preciso su disparo. El capitán, Nacho Porcar, dio oxígeno a su equipo. En primera instancia estrelló su disparo en el larguero, pero en la siguiente jugada con un testarazo puso el segundo en el electrónico (2-0). Poco duró la tranquilidad, porque en la siguiente acción Martí Prera recortaba distancias con un disparo desde la frontal (2-1). El Atzeneta supo defenderse e intentó ir a por el tercer tanto, pero el marcador ya no se movió. Los de Berna Ballester ganan más ventaja para dejar prácticamente su participación en los playoffs de ascenso y recorta distancias con el Ontinyent 1931.