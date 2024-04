El Archivo Municipal recibe el manuscrito y los documentos de “Història d’Ontinyent” del Pare Fullana

Este jueves se ha iniciado el procedimiento para la donación de diferentes documentos y materiales sobre la obra “Història d’Ontinyent”, del Pare Luis Fullana, al Archivo Municipal de la capital de la Vall d'Albaida. Los materiales, que fueron recopilados y custodiados durante décadas por Víctor Mira Tejeiro, han sido entregados de forma altruista al archivo por uno de sus hijos y herederos de la documentación, José Manuel Mira. La regidora de Archivo, M. Àngels Moreno, ha agradecido a la familia Mira su donación, y ha puesto en valor la importancia de este fondo documental de cara a enriquecer los fondos y convertirse en material de consulta para futuras investigaciones.

En palabras de la regidora de Archivo, M. Àngels Moreno, “en primer lugar, quiero agradecer públicamente a José Manuel Mira su generosidad por la donación de toda esta documentación, que pronto estará a disposición de la ciudadanía de Ontinyent y el mundo investigador. Además, también queremos destacar la responsabilidad y el cuidado con que Mira ha custodiado todo el material, legado por su padre, durante todo este tiempo, y por las facilidades que nos ha ofrecido para llevar a cabo el proceso de donación”.

Fondo ‘Víctor Mira Tejeiro’

Moreno ha apuntado que “el Pare Fullana es una figura reconocida de Ontinyent. Fue profesor, catedrático, académico y estudioso de la lengua. Además, entre su numerosa obra elaboró este monográfico sobre nuestra ciudad, donde narra etapas de la historia y hábitos de los ciudadanos de Ontinyent. Gracias a esta documentación que recibimos hoy se constituirá el fondo ‘Víctor Mira Tejeiro’, en reconocimiento a quien recuperó el manuscrito del libro, cuidó todo el material y realizó la transcripción a máquina que ha permitido editar el libro posteriormente”.

José Manuel Mira y Mari Àngels Moreno, durante la presentación de la donación de los fondos. / Levante-EMV

“Una donación como esta demuestra la importancia del archivo como impulsor de nuestra memoria colectiva, para su conservación y difusión. Por un lado, con la propuesta de donación que hemos firmado aquí mismo, se iniciará el procedimiento administrativo para hacer efectiva la donación, que será elevada al Pleno Municipal. Paralelamente, el personal técnico del Archivo hará el inventario y catalogación de la documentación, para ponerla a disposición del público en poco tiempo”, ha subrayado la regidora.

El donante del fondo documental, José Manuel Mira, ha explicado que “la documentación aportada incluye un total de 25 carpetas con documentos. Por un lado, está la prueba de imprenta de los primeros 16 capítulos del libro, y la versión manuscrita hecha por el Pare Fullana de los tomos 1 y 2, a partir del capítulo 17. También se aporta la transcripción completa del texto hecha a máquina por Víctor Mira. Así mismo, se incluyen las cartas remitidas y recibimientos durante las gestiones para recuperar el manuscrito, y fotografías y otros materiales para completar la historia”.

Mira ha expuesto que “la tarea de mi padre, Víctor Mira, consistió en recopilar y clasificar el manuscrito del libro 'Història d’Ontinyent' del Pare Fullana, que había quedado extraviado después de la quiebra de la imprenta que iba a editar el volumen. El texto se había perdido sin llegar a publicarse, y después de mucha investigación, cartas y peticiones, pudo recuperar el manuscrito y la prueba de imprenta, agrupando todos los capítulos. A partir de ahí, durante cerca tres años, Víctor Mira se dedicó a transcribir a máquina toda la obra”.

“Existe una versión de la obra casi completa, editada por Caixa Ontinyent en 1997, cuando se conmemoraba el 50 cumpleaños de la muerte del Pare Fullana. Sin embargo, la edición no recoge la totalidad de los capítulos, puesto que se retiraron tres. Además, hay un capítulo que figura en el manuscrito original, pero que no fue transcrito por Víctor Mira ni incorporado al libro de 1997. Es un capítulo dedicado a la industria de Ontinyent, que no está acabado. Como herederos del material, y de los derechos de autor, que estaban en manos de mi padre, hemos querido que pueda estar a disposición de todo Ontinyent la obra completa y los materiales que lo acompañen. Una obra que por esas particularidades, es única e inédita en su totalidad”, ha concluido José Manuel Mira.