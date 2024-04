El colectivo "Per l'horta" aumenta su estimación de posible suelo industrial en desuso hasta los 300.000 m2 en Ontinyent

La puesta en marcha de diversas actuaciones para dotar a Ontinyent de suelo industrial con el objetivo de captar empresas e inversión ha causado que algunos colectivos se muestren inquietos. Tal es el caso del colectivo "Per l'horta de Ontinyent" -creado en junio de 2022-, que recientemente ha aumentado su estimación de suelo industrial en desuso en la capital de la Vall d'Albaida hasta los 300.000 metros cuadrados.

Así, exponen que "desde nuestro colectivo somos muy conscientes de la importancia que el sector industrial tiene para el municipio, pero también ponemos en entredicho algunas de las afirmaciones que se están llevando a cabo y que inciden en que el futuro de la ciudad pasa irremediablemente por continuar creando nuevo suelo industrial a causa de una hipotética carencia de este. Esta pretendida ampliación de terreno industrial, queremos alertar, tendrá como consecuencia continuar con la destrucción de la poca huerta histórica que nos queda".

"La realidad es que en Ontinyent no falta suelo industrial, simplemente falta ocupar aquel ya existente", apuntan.

Así, también recuerdan que el pasado más de noviembre publicaron un informe —que presentaron al regidor de Territorio Òscar Borrell— en el cual argumentaban "la considerable extensión de suelo ya urbanizado y actualmente en desuso que presentan los polígonos industriales del municipio"

"Después de la reunión con el regidor hicimos público un comunicado, en el que dejábamos tente nuestra opinión al respeto, sobre todo en aquello que respeta a la necesaria protección de la huerta", prosiguen.

"Pero parece que desde las instituciones todo esto no se haya tenido demasiado en cuenta", exponen. Ahora, revisan las cifras dadas y especifican que "según el IVACE, la superficie de suelo industrial de Ontinyent representa el 1% del suelo industrial de toda la Comunitat Valenciana, mientras que la población solo representa el 0’71% del total valenciano. Hay que decir que la cifra de la superficie industrial todavía toma mayor relevancia si tenemos en cuenta que la Comunitat es uno de los territorios más industrializados de España". También apuntan que "los terrenos de la antigua Colortex, representan una oportunidad de instalación de más de 80.000 m². Además de Colortex, la extensión del conjunto de los solares vacíos dentro de los polígonos de Ontinyent asciende además de 180.000 m², entre los cuales 6 solares son de más de 10.000 m². Y contamos con parcelas con naves construidas y actualmente desocupadas (con mejor o peor estado de conservación) que en conjunto suman más de 50.000 m². En suma, el conjunto de suelo industrial en desuso y ya urbanizado asciende además de 300.000 m²".

"Consideramos que una política industrial responsable tendría que consistir en poner en valor todos estos terrenos ya disponibles para que nuevas empresas puedan implantarse en ellos y no el crear nuevo suelo industrial. Más todavía si tenemos en cuenta que muchos de los solares y naves vacías están en manos de unos bancos y fondos de inversión que han tensionado el mercado y provocado un aumento de precios que desincentiva su compra por parte de empresas interesadas. Para comentar solo algunas posibilidades, quizás desde las instituciones se podrían poner en marcha medidas fiscales para facilitar la salida de este bienes del mercado, o también ofrecer ayudas para la reforma o mejora de las naves existentes. Queremos dejar claro que nosotros no estamos en contra de la actividad industrial, elemento muy importante de nuestro tejido económico y social, pero solo pedimos sentido común. La huerta ya no puede ser más víctima de pretensiones especulativas y pomposos planes de crecimiento,

Por todo ello, reiteran sus reivindicaciones en materia de protección del suelo agrario. "No queremos la ampliación del suelo industrial ni tampoco la continuación de un Plan General de Ordenación Urbana totalmente desfasado y en discordancia con las necesidades actuales y que va en constante detrimento de nuestra huerta histórica. No podemos continuar cimentando nuestro territorio. No podemos renunciar a los servicios ecosistémicos y agrícolas que nos podrían ofrecer las tierras más fértiles de nuestro municipio. Todo esto no tiene ningún sentido cuando el clima, la pérdida de reserva biológica local y nuestro sistema agroalimentario nos están enviando tantas señales de alarma. Queremos la creación de un Plan de Protección de la Huerta que asegure que este patrimonio nunca más será amenazado y que dinamice el sector de la producción local de hortalizas. El valor histórico, presente y futuro, no solo cultural, sino también económico de la huerta justifica que se tenga que preservar el que queda. Por todo esto, decimos no a la ampliación del suelo industrial", apostillan.