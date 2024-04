Obligan a Xàtiva a indemnizar a un empresario por el mantenimiento de los urinarios de la Fira

El juzgado de lo contencioso-administrativo nº6 de València ha reconocido el derecho de un empresario a ser indemnizado por el Ayuntamiento de Xàtiva después de no resultar adjudicatario de los servicios de control de acceso, limpieza y mantenimiento de los aseos móviles de lujo seleccionados para las ediciones de 2023 y 2024 de la Fira d'Agost.

La sentencia considera no ajustada a derecho la adjudicación de este contrato a Carrocerías Chicharra, SL por 25.410 euros después de estimar íntegramente el recurso de impugnación presentado por el licitador Iván Blanca. La oferta de este empresario obtuvo los mismos puntos que la ganadora en el procedimiento de selección, al plantear ambas el mismo precio para la ejecución del suministro, pero la Mesa de Contratación propuso adjudicarlo finalmente a la empresa de Villena en agosto de 2023 argumentando que esta firma había acreditado un porcentaje mayor de trabajadores con discapacidad, en virtud de las bases del concurso.

Sin embargo, el reclamante denunció que este criterio de desempate no se había aplicado correctamente, puesto que la empresa adjudicataria acreditó tener una plantilla de dos trabajadores con discapacidad sobre un total de 9 (lo que representa un 22,2% del personal), mientras que el demandante alegó disponer de una plantilla formada por una única persona con discapacidad, lo que suponía un 100 % de los trabajadores que componían su oferta. De esta forma, el concurso se decantó a favor de quien tenía más empleados con discapacidad y no de quien acreditaba un mayor porcentaje de los mismos en la plantilla, a pesar de primar este último indicador en los pliegos.

Por otra parte, el empresario recurrente también apuntó a la falta de capacidad de obrar de la mercantil adjudicataria para el cumplimiento del objeto del contrato por dedicarse ésta a la fabricación de carrocerías para camiones, remolques y atracciones de feria.

La cuantía aún está por decidir

El juzgado de lo contencioso reconoce como situación jurídica individualizada el derecho del recurrente a ser considerado adjudicatario del contrato y, en su cao, a ser indemnizado por los daños y perjuicios así como por el lucro cesante en el que pudiera haberse incurrido como consecuencia de la actuación administrativa anulada. La cuantía de la compensación todavía está pendiente de determinarse en la fase de ejecución de la sentencia.

El equipo de gobierno de Xàtiva ha ordenado cumplir la decisión judicial y ha dejado el asunto en manos de la Unidad de Contratación municipal que, con la mayor brevedad posible y en un plazo máximo de 2 meses, deberá efectuar "las actuaciones administrativas necesarias" para el cumplimiento de las declaraciones contenidas en la sentencia.

Según explican fuentes municipales a este diario, el contrato no puede anularse porque ya está en ejecución y no cabe otra vía que la indemnización al empresario. El demandante no ha fijado todavía su pretensión económica, por lo que al expediente en cuestión todavía le queda recorrido burocrático antes de hacerse efectiva la indemnización.

