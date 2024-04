Sé que a lo mejor no le apetece demasiado. Tal vez porque aquí tenemos la tradición de celebrar la segunda Pascua, tal vez porque el sábado no es su día preferido para ir al fútbol, tal vez porque trabaja, tal vez porque quiere disfrutar de la previa de la Copa del Rey, tal vez porque, siendo sincero, tiene otras cosas mejores que hacer…

Entendible todo. Mal asunto es que no le apetezca porque se ha «desenganchado» del equipo, porque da por finiquitada la temporada, porque no le ve ya alicientes a los partidos. En este caso no es entendible.

No lo es porque, y ya lo he escrito otras veces, las opciones de jugar una promoción están ahí; porque, aun perdiendo, no ha habido partido malo en la Murta; porque se tiene que seguir apoyando moralmente a la plantilla y cuerpo técnico y económicamente a la actual junta gestora que, por cierto, empieza ya a pensar en la próxima temporada, próxima temporada que no hace tanto veía personalmente negra, de un negro abisal.

Sé que a lo mejor no le apetece demasiado, y si es así, por favor, haga el esfuerzo. Como también, si puede, acuda este domingo al Ballester (19.00h) a animar al equipo de baloncesto porque se juega la permanencia en la Liga EBA y ante el Ontinyent.Por favor, ¡haga el esfuerzo!

