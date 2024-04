En memòria de josé Tudela Fuster

Aquest diumenge es commemora el noranta-tres aniversari de la proclamació de la Segona República. Per a recordar l’efemèride, traçarem un xicotet esbós biogràfic del seu primer alcalde, José Tudela Fuster. Un empresari liberal que no va tindre cap problema en participar des de Xàtiva en el projecte de canviar la forma d’organització estatal d’Espanya, decebut perquè la monarquia d’Alfons XIII havia legitimat una dictadura militar de set anys, de la qual s’havia eixit sense que vessara la sang. Sis anys més tard, de nou els militars s’encarregarien d’enfonsar per segona vegada la naixent democràcia, no permetent ni la República, ni la monarquia,i donant pas a una nova dictadura de 40 anys.

José Tudela Fuster va ser batejat en la Col.legiata de Santa Maria un 22 d’agost de 1869. Va nàixer al carrer de la Corretgeria, però no provenia de les elits, sinó del poble treballador. El seu pare va ser Francisco, un humil obrer de la construcció, i la seua mare, Bàrbara, mestressa de casa. Va ser el segon de tres germans, i va aprendre des de ben jove l’ofici de fuster. Amb quaranta anys ja dirigia la seua pròpia empresa, una fàbrica i magatzem de manufactures de fusta, especialitzada en la confecció de caixes per a la taronja. Amant de la militància política va ser membre del Círculo Liberal Demócrata i va participar en el finançament del setmanari El Demòcrata, periòdic defensor de les idees liberals a Xàtiva.

Arribà a l’alcaldia de la Segona República amb molta experiència política. Havia sigut regidor i alcalde de Xàtiva abans de la Dictadura Primo de Rivera, i durant aquesta, en breus períodes de temps. Cansat del sistema de la Restauració, testimoni de la crisi de 1898, va formar part dels intents de democratització d’Espanya a inicis del segle XX, seguint les petjades polítiques dels liberals. Decebut amb la corrupció, la inestabilitat política i la falta de patriotisme, va recolzar el colp d’estat de 1923, i va formar part del Directori Civil, que havia de portar la prosperitat i pau social a Xàtiva.

Cansat de la dictadura i descontent amb la figura del monarca, decidix trencar amb el passat, i pels volts dels anys 30 fundà el partit Derecha Liberal Republicana, al costat d’altres companys com: Carlos Villena, Emilio Barberá o Antonio Diego. Després del fracàs de la monarquia constitucional i la dictadura militar, es va apuntar al corrent que postulava un canvi de model en la vertebració d’Espanya. La República era el camí cap a la democràcia i l’única forma de trencar amb els vicis del passat, permetent formar governs oberts a totes les corrents ideològiques.

El 12 d’abril de 1931 es van efectuar eleccions municipals que van donar el triomf a les candidatures republicanes en quasi totes les capitals de província, mentres que en els districtes rurals van guanyar les monàrquiques. Dos dies més tard, Niceto Alcalá Zamora va proclamar la República i Alfons XIII va prendre voluntàriament el camí de l’exili sense renunciar als seus drets dinàstics. Acceptada la nova forma d’organització estatal, el govern provisional va convocar unes eleccions generals de cara a conformar un nou parlament.

Xàtiva, com la resta d’Espanya, es va omplir de banderes tricolors. El roig va ser símbol de la sang vessada en la lluita per la democratització del país, el groc com a símbol d’un sol que recuperava els llums de la raó després d’anys de foscor, i el morat en memòria dels gloriosos màrtirs que havien mort a causa de la política imposada per les dinasties reials dels Àustries i Borbons.

El nou ajuntament de Xàtiva sorgit de les eleccions del 12 d’abril va estar format, per: José Tudela com a alcalde. De tinents va tindre a: José Medina, Ramón Martínez, Emilio Solís i Joaquín Cabanes. Com a síndic, es va nomenar a José Fabra, i com regidors a: Carlos Villena, Siro Díez, Ricardo Ibañez, Ramón Pelegero, Juan Ibañez, Antonio Duet, Julio Riu, José Romero, Jaime Lloret, José Esquerdo, José Reig, Antonio Latorre, Vicente Doménech i Enrique Codina.

Tots pertanyents a les classes mitjanes, majoritàriament xicotets empresaris i membres de les professions liberals, tots ben lluny dels extremismes, que posaren en perill la naixent democràcia. Agradarà més o menys, s’acceptaren les noves regles del joc. Als consistoris i al parlament nacional hi hauria representació de dretes, esquerres i centre, i es permetria una gran llibertat de premsa disposta a consolidar-se com el quart poder de la nova organització de l’estat.

El Obrero Setabense, òrgan defensor de la causa monàrquica, opinava que la República era sinònim de tots els mals que podien turmentar a un conservador: caiguda del tron, irreligiositat, desorde, comunisme, anarquia, tirania del proletariat i ateisme. Però, després de la derrota en les urnes, i veient la forta presència de la dreta liberal en els governs locals, va acceptar el nou règim.

Per al setmanari El Progreso, la República era llibertat, cultura, reforma agrària, autonomia, laïcisme i estat social en forma de drets individuals i col.lectius. Suposava també desfer-se de la corrupció, el bipartidisme, el caciquisme, de l’ombra dels militars i de la dinastia borbòrbonica, emparadora de tots aquells mals, sota els quals mai es podria desenvolupar un estat democràtic. I com a tal, la República no anava a ser de ningú en concret, sinó de tots els espanyols, que presentarien batalla en les urnes per la seua conquesta.

José Tudela Fuster va durar uns pocs mesos sota la direcció de l’Ajuntament de Xàtiva. Li va substituir José Medina Maravall. Motius de salut i edat li portaren a dimitir. Allò no va significar una vellesa feliç, tot el contrari. La guerra li va amargar els seus últims dies. Primer el saqueig i incendi de la Col·legiata al juliol de 1936, i després el bombardeig de l’estació de Xàtiva, que li va destrossar la fábrica i el magatzem de fustes. El treball de tota una vida, però encara es va poder donar per afortunat, perquè dels quatre alcaldes de la Segona República, dos — José Medina i Jovino Fernández— van ser executats, i un, Vicente Parra, va patir un exili forçat d’un quart de segle a Algèria. La seua darrera voluntat va ser la de contribuir a la reconstrucció de la Seu, comprant un nou òrgan tubular per a la Col.legiata de Xàtiva.

