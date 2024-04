El Consell acota la actividad de la empresa que causa los malos olores en Ontinyent

La Conselleria de Medio Ambiente ha procedido a tramitar una Modificación No Sustancial de la Autorización Ambiental Integrada de la que dispone la empresa textil para explotar las instalaciones de la antigua Colortex en Ontinyent, en el foco desde hace años por las protestas vecinales derivadas de los malos olores procedentes de la depuradora del complejo industrial.

En el marco del procedimiento abierto por la administración autonómica, se ha solicitado revisar todas las aguas tratadas, tanto las que produce la firma como otras externas que le llegan y que, según precisan fuentes de la conselleria, podrían estar detrás de las molestias. Una vez concluido este proceso se dispondrá de los elementos suficientes para practicar una modificación de la autorización general encaminada a acotar la actividad de la mercantil, si se considerara necesario.

Tal como ha podido saber este diario, un estudio de dosimetría encargado por Medio Ambiente en la zona para medir los niveles de las principales especies olfativas trazadoras de las emisiones apuntó a la estación depuradora de las instalaciones como posible foco contaminante.

El Servicio de Protección de la Atmósfera de la Dirección General de Calidad Ambiental, además, desplegó una campaña de medición de la calidad del aire en el municipio de Ontinyent, mediante la instalación de una Unidad Móvil en la calle del Jacquard, frente al nº 23 del Polígono Industrial del Pla de Ontinyent, que estuvo recogiendo datos desde el 1 de marzo hasta el hasta el 27 de julio de 2023.

Los resultados obtenidos con la unidad móvil de calidad del aire, sin embargo, no son concluyentes en cuanto al origen de los valores contaminantes medidos. Con los datos recabados en la mano, en cualquier caso, se activó la Modificación No Sustancial de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), ahora en fase de tramitación.

"Estamos desesperados, tenemos malos olores todos los días y en todo momento". Los vecinos afincados en las proximidades del antiguo complejo fabril de Colortex han denunciado un agravamiento de las molestias que llevan años padeciendo por la pestilencia derivada de los procesos químicos de depuración de la factoría. "Todos los trámites desde las instituciones van muy lentos y de momento nadie nos soluciona nada. Estamos preocupados por si la situación puede afectar a la salud de las personas", mantiene la tesorera de la asociación de vecinos de la Senda Cinc Germans, Mª Carmen Coll.

Los malos olores no solo son habituales en esta partida de viviendas diseminadas y en el entorno de la factoría -muy cerca hay un supermercado- sino que, en función de la dirección del viento, también llegan hasta zonas del núcleo urbano más alejadas. "Estamos peor que al principio, en vez de mejorar la situación empeora y ya no sabemos qué hacer: así no podemos vivir en nuestra casa y no se puede pasear por los alrededores", señala Coll, que apunta que hay vecinos "muy afectados psicológicamente".

El Ayuntamiento de Ontinyent ha solicitado una reunión con el nuevo Director General de Medio Ambiente, Jorge Blanco, para actualizar el estado de la problemática,

El Ayuntamiento de Ontinyent efectúa analíticas periódicas, aunque recalcan que la competencia para tomar decisiones y paliar la situación es autonómica. Desde el colectivo vecinal tienen constancia de que la corporación municipal ha remitido un informe técnico sobre los vertidos de la depuradora a la Generalitat, aunque este diario no ha podido tener acceso al mismo.

Reuniones en València

Desde el consistorio indican que se ha solicitado otra reunión con el nuevo Director General de Medio Ambiente, Jorge Blanco, para actualizar el estado de la problemática, tras el cambio de gobierno fruto de las elecciones autonómicas de 2023.

El gran complejo de Colortex fue adquirido en julio por un holding inmobiliario andaluz por 2,6 millones de euros a través de un procedimiento de subasta, aunque la actividad señalada por los malos olores sigue siendo explotada por la misma mercantil, sancionada económicamente durante la pasada legislatura por la Conselleria de Transición Ecológica a raíz de los vertidos pestilentes.