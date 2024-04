El Olímpic gana al colista Jávea con un gol de penalti en el último minuto

La necesidad de ganar mermó el potencial del Club Deportivo Olímpic en el partido del pasado domingo y solo de penalti y en el minuto 89, pudo doblegar al colista del grupo, el Jávea (1-0), que no lo pareció en la Murta. En una arrancada lateral dentro del área, Aarón fue zancadilleado y él mismo marcó el gol desde los 11 metros, siendo sustituido antes del saque de centro, y aplaudido.

Según el entrenador del Olímpic, Marcos Camacho, “la racha, el no encajar goles, mirar la clasificación, tal vez ha cambiado nuestro juego. Somos equipo cuando le damos importancia al balón. Para mí ha sido el peor partido que hemos hecho, la gente joven piensa en promociones, y al final esa juventud no lo gestiona bien. No debemos ponernos nosotros la presión”, afirmaba el técnico, que se mostraba “contento con la victoria, pero no tanto por nuestro juego”, según declaró tras el encuentro.

Un encuentro con pocas ocasiones de gol. El técnico setabense reconoce el buen trabajo del rival, mientras que incidía que su equipo “no hemos estado muy acertados desde el centro del campo, en lo ofensivo. No hemos estado juntos, cuando queríamos el balón jugábamos en largo y al revés, posesiones muy largas. No hemos estado a la altura, pero, es verdad, hemos sumado tres puntos y dentro de unos días asumiremos nuestra posición en la tabla y estaremos mejor”. “Nos ha faltado disfrutar”, sentenció.

Tras superar sus molestias en el tobillo, Rueda volvió a jugar, también lo hizo Santi Villanueva, pese a la subluxación de hombro sufrida la pasada semana. Por su parte, Hugo Muriel no pudo entrar en la convocatoria.

El Olímpic, con esta victoria, ocupa la tercera posición en la clasificación, puesto de promoción de ascenso a la Tercera RFEF, totalizando ahora 42 puntos, a dos del Redován, y a tres del Calpe, que ha jugado un partido menos. El conjunto de Xàtiva acumula cuatro victorias consecutivas y en las que solo ha encajado un gol. Quedan cuatro finales.

En el encuentro en la Murta, en una tarde calurosa, registró nuevas pancartas publicitarias en el campo de fútbol y destacó la asistencia de aficionados. Presenció el partido el concejal de deportes, Vicent Lluch, y se guardó un minuto de silencio en memoria del socio local Enrique Molina.

Goleada de l’Olleria

L’Olleria goleó al Calpe 3-0, en un partido dominado por los de la Vall d’Albaida frente a un duro rival, que ocupaba el tercer puesto en la clasificación y que, tras la derrota, cae al quinto puesto. Los de Miguel Ángel Mullor fueron superiores a los alicantinos y en los últimos minutos de la primera parte se ponía por delante en el marcador con un gol de Bernat Ferrero. Nada más comenzar la segunda parte, Francesc Chuliá hacía el segundo para los locales, que cinco minutos después, en el 56 sentenciaban el partido con el tercer gol, obra de Alejandro Tormo. Con esta victoria, l’Olleria CF escala dos puestos en la clasificación y se coloca noveno en la tabla, con 32 puntos.