Ens Uneix pide "altura de miras" para que la Mancomunitat "no caiga en enfrentamientos partidistas"

Ens Uneix en la Mancomunitat de la Vall d'Albaida ha reclamado “altura de miras” al resto de partidos para no convertir la entidad comarcal en "un espacio de enfrentamiento político".

La formación municipalista ha lamentado "el giro en la posición de Compromís," que había anunciado su predisposición a formar parte del gobierno de la entidad, y que en la sesión plenaria de este lunes de la Mancomunitat declinó finalmente asumir delegaciones, como avanzó Levante-EMV.

El secretario de Organización de Ens Uneix en la Vall d'Albaida, Jordi Vila, asegura “que no se está entendiendo que la Mancomunitat lo que requiere es el máximo consenso para gestionar los servicios que queremos que esta entidad ofrezca a la ciudadanía. Lo que deberíamos de hacer todos y todas es un acto de responsabilidad, y convertir este órgano en un espacio de confrontación política no lo es. Nos ratificamos en la idea de que lo que hace falta es un gobierno con todos los partidos con verdaderas ganas de trabajar por la comarca, cuántos más partidos seamos en el gobierno más fácil seria relanzar la Mancomunidad, que debería de ser el objetivo común”.

Igualmente, Vila opina que el cambio de posicionamiento de Compromís “no tiene sentido, puesto que el contenido íntegro de la modificación de la Ley de Mancomunidades que han argumentado para el giro todavía se desconoce. Además, Compromís preside o copreside a estas alturas varias mancomunidades en todo el territorio valenciano, y ahora por coherencia deberían de hacer el mismo en estas, cosa que dudamos que se vaya a producir”, indicó pronunciándose en los mismos términos que Jorge Rodríguez el lunes en declaraciones a este diario.

Consenso y acuerdos

Jordi Vila afirma que el “PSPV-PSOE y Compromís han ostentado la presidencia y vicepresidencia de la Mancomunidad de la Vall d'Albaida durante 8 años y no han conseguido que esta tuviera la categoría de ámbito comarcal. Después de los problemas de los últimos años en la gestión de la Mancomunidad ahora lo que haría falta es un gobierno de consenso y acuerdo. El PSPV-PSOE ya entendíamos que no quería sumarse a este trabajo, pero si Compromís ahora por una ley que no está en marcha no quiere participar, nosotros vamos a ser responsables y serios por el bien de la Mancomunitat y de la comarca”.

La portavoz de Ens Uneix en la Mancomunitat en la anterior legislatura, Natàlia Enguix, apuntaba por su parte que “tanto PSPV-PSOE como Compromís hablan ahora de la Ley de Mancomunidades, de hacer comarca, cuando ellos mismos, que han estado 8 años gobernando la Generalitat, la Diputación y la Mancomunitat, ante una ley que precisamente ellos aprobaron en 2018, han estado 5 años sin ponerla en marcha. No entendemos cómo han estado 5 años sin adaptar los estatutos de la Mancomunitat , cuando es una cosa que además han pedido todos los grupos muchas veces en las juntas de gobierno. Ha sido una demanda que no se hizo por desidia del equipo de gobierno de PSPV-PSOE y Compromís en estos años, partidos que ahora no pueden hablar de valores del municipalismo o del comarcalismo porque no han predicado con el ejemplo”, sostiene Enguix.