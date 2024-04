El PSPV denuncia la falta de mantenimiento de los carriles bici de Ontinyent

El PSPV de Ontinyent ha denunciado la falta de mantenimiento de los carriles bici de la ciudad. Los socialistas señalan que "detectamos una falta de mantenimiento en toda la infraestructura ciclista de Ontinyent" y alertan de "tramos muy peligrosos". Según el grupo municipal del PSPV, en el polígono industrial El Pla "se han producido accidentes graves dónde han estado implicados bicicletas y coches. Son numerosos los tramos de ciclovías que presentan un estado deplorable, llenos de baches y desniveles que representan un peligro tanto para los ciclistas como para los peatones", critican desde el PSPV, que ponen como ejemplos l’Alqueria Sabata (caminos seguros escolares de IES l'Estació), la zona del IES Pou Clar, zona del campo de fútbol el Clariano, "entre una larga lista de carriles en mal estado".

El portavoz socialista, José Antonio Martínez, apunta que "desde hace meses, hemos recibido numerosas quejas por parte de los usuarios de bicicletas, quienes han sufrido las consecuencias debido al mal estado de las infraestructuras". El líder del PSPV afirma que "no están reparándose hoyos y agujeros que hacen que una bicicleta tenga que salir del carril bici para esquivarlos. Denunciamos que hay tramos que son muy peligrosos y no seguros por falta de mantenimiento y señalización adecuada. Es preocupante la cantidad de baches que hay, pueden llegar a desestabilizar la bicicleta si el ciclista no se da cuenta”, lamenta el concejal socialista.

Recuerdan que el fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y saludable es una prioridad en la lucha contra el cambio climático. Por lo que "es fundamental contar con infraestructuras adecuadas y en buen estado que fomenten su uso y promuevan una movilidad más sostenible en nuestra ciudad". "Le recordamos al alcalde de Ontinyent que somos Europa, y que estamos muy lejos de los objetivos de movilidad sostenible", concluye José Antonio Martínez.