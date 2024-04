Una tienda de referencia en trajes de boda de Xàtiva se encamina al cierre

Es un goteo constante. Solo hace falta darse una vuelta por algunas de las arterias comerciales de referencia de Xàtiva como Trovat, Botigues o Font d’Alós para ver varios carteles de «se vende» y persianas metálicas bajadas en muchos de los bajos. El pequeño y mediano comercio tiene cada vez las cosas más difíciles.

El último caso registrado en la capital setabense es el del establecimiento «Mari Luz», una de las tiendas de referencia en el sector de los trajes de boda en la ciudad, que se encamina al cierre definitivo. Así lo confirmó ayer a Levante-EMV Milagros Ballester, dueña del negocio. Explicó que ha adoptado una decisión en firme: «No hay vuelta atrás. He decidido que ya no quiero invertir más, no me da suficientes beneficios para seguir. Creo que ya no tengo edad para emprender y apostar por nuevos caminos».

Ballester ha marcado en rojo en su calendario el 31 de diciembre. No pasará de ese día:«El año que viene mi tienda ya no estará abierta, eso lo tengo claro».

Como suele ocurrir en este tipo de casos, los factores que han llevado a la dueña de «Mari Luz» a bajar la persiana son múltiples y variados. Aunque los golpes derivados de la pandemia se convirtieron en una losa que no ha podido levantar:«Es cierto que el modelo de ventas online también lo ha cambiado todo, pero la verdad es que la pandemia fue una época muy dura. No hubo bodas durante un año y yo había invertido mucho en género de calidad. Se me quedó mucho por vender y he decidido sacarlo. Si destinas tus ahorros y luego no tienes ventas, invertir más dinero es más difícil», expuso la afectada.

«Nosotros solamente tenemos un tipo de cliente, estamos especializadas en el sector de las bodas. Quizás, también hacemos algunas ventas para comuniones, pero las de este año ya están ahí también. No puedo diversificar», comentó la dueña del local. También confirmó que ha decidido rebajar el precio de los trajes hasta un 50 %: «Hablamos de prendas nuevas, de calidad, que encima también son arregladas y adaptadas a las novias. Voy a intentar vender todo el género que me queda de aquí a final de año».

Cuestionada sobre si la gente ha preguntado desde que se empezó a comentar el futuro cierre, la dueña mostró sus dudas: «No he puesto un cartel en el escaparate, solamente hay un aviso de liquidación hasta fin de existencias dentro de la tienda. Tengo dudas, no sé si la gente tendrá reparos a entrar si ven que lo vamos a poner todo más barato», apuntó.

«No hay tercera generación»

«Esto era de mis padres, yo soy la segunda generación y lo que tengo claro es que no hay una tercera. Esta es otra de las razones principales de mi decisión», declaró Milagros Ballester. El local lleva más de 50 años funcionando en el corazón comercial de la capital de la Costera. Xàtiva pierde otro comercio histórico, con profundas raíces en el municipio.

Y, de momento, la dueña no ha pensado en pedir un traspaso:«El bajo es mío y tendremos que ver qué ocurre. Creo que en los tiempos actuales una tienda que se cierre no vuelve a abrir. No he puesto ni cartel», especificó la dueña del establecimiento.

«Lo tengo claro, la decisión está adoptada. El año que viene ya no estoy aquí, la fecha límite es el 31 de diciembre», apostilló.