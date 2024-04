El PP denuncia que el gobierno de Ontinyent convoque un pleno extraordinario para evitar que presenten mociones y hagan preguntas

El Partido Popular de Ontinyent ha denunciado que el equipo de gobierno ha vuelto a convocar un pleno extraordinario que “vulnera los derechos de los regidores de la oposición”, censuran. Los populares critican que el ejecutivo local “se saltan la convocatoria del pleno ordinario a la que están obligados por ley y convocan un pleno extraordinario sin opción de presentar mociones, ni hacer ruegos y preguntas. Ya lo han hecho en reiteradas ocasiones y ahora vuelven con la misma fórmula”, denuncian.

Según el PP, la “excusa alegada por el equipo de gobierno que preside el alcalde, Jorge Rodríguez, es, en muchas ocasiones, que no está toda la documentación preparada para debatir los puntos que tienen que ser aprobados, pero no es incompatible la celebración del pleno ordinario dentro de la fecha acordada y si algún punto no puede ser incluido que se convoque un pleno extraordinario ‘ex proceso’ para debatir el que ha quedado fuera”, apuntan los populares.

El portavoz municipal del PP, Rafa Soriano, denuncia que “estamos hablando de vulnerar los derechos de los regidores, al limitar el funcionamiento del máximo órgano de representación municipal, y no permitir que se introduzcan temas que pueden ser incómodos para el equipo de gobierno. Esta actitud tiene que cambiar porque del contrario nos encontramos ante una anomalía democrática, impropia del Ontinyent que queremos. Dice mucho de la falta de talante del alcalde al no permitir que se puedan presentar mociones, donde se debaten propuestas para mejorar la ciudad, ni tampoco formular preguntas que nos trasladan los vecinos a los regidores de la oposición. Esperamos que recapaciten”, concluye Soriano.