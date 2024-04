L’Olleria licita por 134.615 euros el servicio de ayuda a domicilio a personas dependientes

L’Olleria externalizará el actual servicio municipal de ayuda a domicilio a personas en situación de dependencia, para “mejorar las condiciones y la atención”, afirma el alcalde, Ramón Vidal. El ayuntamiento ha licitado el servicio por 134.615 euros, para una anualidad con posibilidad de prórroga por un año más, y la medida pretende “mejorar la calidad de vida de las personas dependientes”, apunta el primer edil. Actualmente, el consistorio presta el servicio municipal con dos profesionales, que atienden a una veintena de usuarios. El consistorio busca ahora una empresa que asuma el servicio para “mejorar la ayuda y la atención”, afirma el alcalde, Ramón Vidal.

El servicio de ayuda a domicilio a dependientes estará dirigido a personas que tengan reconocida la dependencia por parte de la Generalitat Valenciana. Estas recibirán apoyo profesional en sus domicilios para realizar las actividades de la vida diaria que no puedan ejercitar por sí solas, tareas de atención personal y domésticas. El servicio también permitirá atender situaciones coyunturales de crisis personales o familiares, así como promover la adecuación de la vivienda a las necesidades de la persona dependiente, según especifica el pliego de condiciones del servicio. Así, los usuarios y usuarias de este servicio recibirán, según su situación y el grado de dependencia reconocido, apoyo en el aseo y cuidado personal, para mantener la higiene corporal, con especial atención a encamados e incontinentes. También recibirá ayuda para la ingesta de alimentos, siempre que la persona no sea autónoma para realizar por sí misma la actividad; y la empresa que se adjudique el servicio también podrá supervisar, si es necesario, la medicación prescrita por el personal facultativo. Los usuarios podrán recibir también apoyo a la movilización, tanto dentro como fuera del domicilio, con ayuda para levantarse y acostarse, andar por casa, subir y bajar escaleras o realizar paseos por la calle. Otro de los servicios que se prestará es el de acompañamiento fuera del hogar para realizar gestiones como visitas médicas, tramitación de documentos o comprar medicamentos. La empresa también podrá prestar ayuda en tareas domésticas como el lavado y planchado de ropa; y la limpieza e higiene cotidiana de la vivienda, como hacer la cama, barrer, fregar el suelo, fregar la vajilla, etc.; y en general, apoyo en la organización y orden domésticos.

El alcalde de l’Olleria, Ramón Vidal, pone de manifiesto la “necesidad” de un servicio como este en los tiempos actuales, donde cada vez hay más personas dependientes que necesitan alguna ayuda y familias que precisan de un servicio como éste ante la imposibilidad de atender a sus familiares. “Es necesario disponer de un servicio de ayuda a la dependencia, tanto para los dependientes como para las familias, para poder conciliar la vida familiar”. Vidal expone que la prestación del servicio por parte de una empresa contribuirá a ofrecer “un mejor servicio y una mejor atención a los dependientes”. El alcalde señala que “el ayuntamiento ya está prestando este servicio, de forma municipal, con dos personas, que atienden entre 20 y 25 personas. Ahora será una empresa quien lo prestará y mejorará el servicio”, manifiesta el primer edil, que también destaca que la l’Olleria cuenta con un centro de día, que atiende actualmente a unas 60 personas dependientes. Ramón Vidal señala que el servicio que prestará la empresa “será individualizado, se estudiará cada caso para ver qué atención debe recibir cada dependiente. Más o menos cuidados y más o menos horas, en función de la dependencia que tenga reconocida”, indica. El alcalde se mostraba “muy contento por un servicio que vemos muy positivo. Tenemos que devolver a nuestros mayores y a los dependientes lo que han hecho antes por nosotros”, concluía Vidal.

