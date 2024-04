Una Mancomunitat para el entendimiento

Mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas debería ser el objetivo último de cualquier político. En mi caso, y en el caso de Ens Uneix, no olvidamos que la ciudadanía nos eligió para ese fin. Por este motivo, y por un sentido de responsabilidad, la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida no podía seguir sin un gobierno. Máxime cuando los municipios más pequeños dependemos en gran medida de los servicios que presta esta entidad.

Desde Ens Uneix, veíamos como necesario un entendimiento entre todas las fuerzas políticas porque la Mancomunitat es un ente que representa a todos los municipios y, por tanto, las distintas necesidades de la gente. No las batallas políticas ni las disputas que pueden librarse en otros estamentos. La Mancomunitat no es un ente para la lucha partidista o, al menos, no debería serlo. Para nosotros como grupo político y, para mí como alcalde de un municipio pequeño, este ente es muy importante para seguir ofreciendo servicios que mejoren la calidad de vida de mis vecinos y vecinas. La ciudadanía quizá no entienda la importancia de esta entidad.

Por eso, como alcalde de un municipio pequeño me gustaría explicarles su importancia. Proyectos como el Trèvol, que fomenta la inclusión social que facilita que las personas con discapacidad dispongan de las mismas oportunidades de formación y laborales, sin la mancomunidad no llegaría a todos los municipios. Un gobierno estable es garantía también de un correcto funcionamiento del servicio de la canera, de la coordinación de recursos sanitarios o de actividades del fomento del turismo, actividades culturales y deportivas, que permiten a los municipios disponer de este tipo de servicios para dinamizar la localidad y, por ende, que la ciudadanía cree vínculos. Es una irresponsabilidad bajarse del gobierno de un ente que siempre había contado con la participación de todos los grupos políticos. La Mancomunitat representa a la Vall d’Albaida, aunque algunos se empeñen en querer que sea un espacio de batalla política.

¿Por qué, se preguntaran? Porque seguramente estarán contando su cuota en el partido, su cuota para próximas elecciones. Nosotros estamos ocupados y preocupados por el presente: por la calidad de servicios que nuestra ciudadanía recibe. Es incomprensible que Compromís decidiera en el último momento apearse del gobierno de la Mancomunitat de Municipios y luego diga ser el máximo defensor del comarcalismo y del municipalismo. Disculpen, pero el comarcalismo y el municipalismo se defiende todos los días con hechos, con trabajo constante y no con lemas o titulares grandilocuentes.

Esa defensa y estima para el territorio que, lamentablemente, no han hecho al apearse del gobierno pero que tampoco debería ser una sorpresa porque en los últimos 8 años que PSPV-PSOE y Compromís ostentaron la presidencia y la vicepresidencia de la Mancomunitat no aprobaron la ley de Mancomunidades o no adaptaron los estatutos de la entidad. Es cierto que nunca demostraron aquello de «hacer comarca», pero en el pasado pleno dieron otro paso más. Demostraron que han venido a enfrentarnos políticamente, a buscar la crispación frente al diálogo, la escucha que defendemos y por lo que trabajamos des de Ens Uneix.

Ahora empieza una nueva etapa en la Mancomunitat. Una etapa en la que des de Ens Uneix nos dejaremos la piel para que el servicio de la canera pase a ser un «refugio comarcal», seguiremos trabajando con el Proyecto Trèvol, la igualdad, la prevención de las drogodependencias, promocionando una cultura saludable y una mejora del bienestar en la sociedad y, además, estaremos pendientes porque nuestros municipios mejoren en calidad de servicios porque, en definitiva, eso es mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas. A algunos y algunas se les ha olvidado que han estado elegidos para ello. Por suerte, en Ens Uneix no olvidamos que nos debemos a nuestra gente, a nuestra comarca y por ella lo daremos todo.