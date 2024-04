El Olímpic madruga para visitar al Independiente Alicante

Todos quieren jugar. El Olímpic jugará este domingo el partido ante el Independiente Alicante a las 10 de la mañana, un encuentro que se podrá seguir a través del canal de Youtube del club alicantino. En el Municipal Antonio Solana el acceso será gratuito.

Ni la hora de disputa del partido ni las dimensiones del campo, más pequeño que la Murta, ni que se haya solicitado desde el club local un delegado federativo, merman la confianza de plantilla y del cuerpo técnico del Olímpic “en seguir sumando de tres en tres”, ha señalado el entrenador, Marcos Camacho en la previa del partido. El rival no va a ser fácil, “de hecho ha sido uno de los equipos que más me ha gustado de los que han pasado por la Murta”.

La única baja, y por sanción por acumulación de tarjetas, es la de Álex Tormo. Los demás están a disposición del entrenador, que ha reconocido que las opciones de promoción “aceleran” las recuperaciones. Podrá contar, en mejores condiciones, con Rueda y con Santi Villanueva, y recupera a Mauro Melo, cumplida la sanción. Únicamente es duda Gio, que, por molestias, no ha entrenado con normalidad. “Necesitamos de todos para conseguir el objetivo”, ha señalado.

Esta semana se ha intentado bajar la euforia y exceso de confianza que hubo en los entrenamientos anteriores del partido ante el Xàbia, “en el que no estuvimos a la altura”. “Si la temporada acabara hoy solo tendría palabras de agradecimiento para la plantilla y cuerpo técnicos, no se les puede pedir más”, ha dicho. Camacho no hace cálculos a medio plazo, “los números son sumar tres puntos este domingo, si los sumamos tendremos mucho camino avanzado”.

Está previsto que el grupo salga de Xàtiva a las siete de la mañana, “queremos llegar a tiempo, activarnos, porque si llegamos dormidos se nos puede complicar el partido”. Es cierto que los resultados de los demás pueden ayudar al equipo a mantenerse tercero en la clasificación, pero “a día de hoy dependemos de nosotros, hagan lo que hagan los demás”, ha indicado el entrenador.

Los de Xàtiva son terceros en la clasificación, puesto de promoción de ascenso a la Tercera RFEF, con 42 puntos, a dos puntos del Redován y a tres del Calpe, que ha jugado un partido menos. Acumula cuatro victorias consecutivas, en las que solo ha encajado un gol.

L’Olleria visita al penúltimo

L’Olleria abrirá la jornada este sábado a las 17 horas, visitando al Callosa Deportiva, penúltimo en la clasificación. Los de la Vall d’Albaida llegan al choque con la moral alta tras la victoria de la pasada jornada ante el Calpe, uno de los equipos que luchan por la promoción de ascenso, al que goleó por 3-0. El triunfo permitió a los de Miguel Ángel Mullor escalar a la novena plaza, con 32 puntos. L’Olleria intentará dar continuidad a la victoria de la jornada pasada y alargar la buena racha para seguir sumando para confirmar la permanencia.