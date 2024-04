Xàtiva se endeuda en 3,7 millones para financiar inversiones

El pleno municipal de Xàtiva aprobó este jueves las condiciones del préstamo que va a contraer el ayuntamiento para financiar las inversiones de 2024 con los votos favorables del PSPV-PSOE y Xàtiva Unida, y los votos en contra del Partido Popular y VOX.

El préstamo tiene un presupuesto de 3,7 millones de euros y se amortizará en 10 años, de forma anual, mediante el pago de diez cuotas de amortización. Servirá para financiar algunas inversiones en materia de seguridad, movilidad, urbanismo y obras, vías públicas, ciclo hidráulico, cementerio, alumbrado, parques y jardines, bienestar social, educación, deportes, turismo, administración y patrimonio.

Entre las principales acciones a desarrollar gracias a la aportación de este préstamo se encuentran la rehabilitación de la Casa de la Ciudad, la aportación para el Centre Raimon d'Activitats Culturals, la construcción de nichos, indemnizaciones patrimoniales, cámaras de videovigilancia para el control del tráfico, el carril bici de conexión con la vía verde, obras en la mejora de la red de agua potable o la remodelación de parques infantiles, entre otros.

«Los presupuestos de inversión nacen de las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, pero también de la ilusión de disponer de una ciudad y de unas infraestructuras mejores para lograr una mejor calidad de vida», ha manifestado el portavoz socialista Ignacio Reig.

Por su parte, la portavoz de Xàtiva Unida, Amor Amorós, ha expresado que «se cumplen las condiciones para pedir el préstamo y esto facilitará que las inversiones del año 2024 se puedan llevar a cabo. Las personas que han confiado en nosotros es porque mejoramos la ciudad y sus infraestructuras. Pero no descartamos para posteriores presupuestos tener en cuenta las recomendaciones de los informes y estudiar alternativas para llevar a cabo ajustes en las previsiones de ingresos y gastos».

El portavoz popular Marcos Sanchis ha defendido su abstención esgrimiendo que «parece una broma, pedirán un préstamo de 3,7 millones de euros mientras el año anterior solo ejecutaron el 10% de las inversiones propias. Si a la gestión del presupuesto se pasara examen, estaríais suspendidos. Y si fuera por nosotros lol que haríamos es quitar grasa política y asesores.». El portavoz de VOX, Francisco Suárez, ha indicado que «siempre que hablamos de endeudamiento nos vamos a negar. Deberíamos ser muy cautos en el gasto y no coger deuda».

Por su parte, el alcalde Roger Cerdà ha querido entrar en este debate, dirigiéndose al Partido Popular y afirmando que «yo no sé qué harían ustedes, pero sí sé lo que hicieron: pedir un préstamo de 12,4 millones de euros para pagar facturas de los cajones, subir los impuestos, como en el caso del IBI de Bixquert que antes no se pagaba, y gastarse el dinero de todos a manos llenas sin consignación presupuestaria. No sé a quién quieren engañar» y le ha recordado a Marcos Sanchis que «nosotros estamos regularizando una plantilla que con ustedes entraba sin ningún proceso público de selección»

También se ha aprobado, con los votos del PSPV-PSOE y Xàtiva Unida y la abstención de Partido Popular y Vox, el inicio de expediente respecto a la propuesta de nombramiento del artista Manolo Miralles como hijo predilecto de la ciudad de Xàtiva, que ya se anunció en el homenaje a su figura que se produjo el pasado mes de marzo al Gran Teatro de Xàtiva, con la participación de grupos valencianos y amigos del artista setabense.

«Manolo Miralles Molina continúa siendo un referente para muchos setabenses y como fundador de Al Tall ha contribuido a la recuperación de la música popular valenciana. Su tarea y su espíritu firme son requisitos suficientes para que reciba este reconocimiento» ha explicado la regidora del PSPV-PSOE Raquel Caballero, mientras que el regidor de Cultura y Memoria Democrática, Alfred Boluda, (Xàtiva Unida) ha defendido que «Manolo Miralles ha significado un punto caudal en la recuperación de la música popular valenciana y representa también la lucha por la recuperación de la lengua y la cultura valenciana. Xàtiva está valorada como un símbolo, y por eso tenemos que reconocer estos referentes cívicos que tanto han aportado y más en un día como hoy, 25 de abril, ejemplo de reconocimiento de aquello que queremos y de aquello que no queremos perder».

Tres mociones

En el plenario municipal también se trataron tres mociones presentadas por el equipo de gobierno. Una sobre la situación de la población refugiada en Palestina, otra sobre la ley de concordia y una tercera sobre la ley de libertad educativa.

En la primera de ellas se manifestó el apoyo a la tarea cumplida por la UNRWA hacia la población refugiada de Gaza, instando en la comunidad internacional a respetar los compromisos políticos y económicos adquiridos e instando al gobierno autonómico a mantener e incluso incrementar la colaboración con esta ONG. También se estudiará la posibilidad de hacer contribuciones extraordinarias por medio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Respecto a las leyes de concordia y de libertad educativa, promovidas por el gobierno autonómico, se acordó el rechazo de las mismas y el apoyo a las movilizaciones tanto por parte de la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática del País Valencià, como de las entidades educativas, instando al Consell a hacer una política educativa que promueva el uso del valenciano.

La primera moción ha sido aprobada con los votos a favor de PSPV-PSOE, Xàtiva Unida y Partido Popular y la abstención de VOX. La segunda y tercera han sido aprobadas con los votos de PSPV-PSOE y Xàtiva Unida, y los votos en contra de Partido Popular y VOX.

A través de una nota de prensa, el portavoz del Partido Popular de Xàtiva, Marcos Sanchis, ha preguntado al alcalde, Roger Cerdà, “qué problema tiene con la libertad de elegir idioma de los padres y madres para la educación de sus hijos” y si “tiene algún problema en reconocer a todas las víctimas de la violencia como las del terrorismo de ETA”.

Un planteamiento que el alcalde de Xàtiva ha calificado de "bulo" tras defender la ley de memoria democrática aprobada por el Consell del Botànic que el PP y Vox pretenden ahora derogar.

El portavoz del PP de Xàtiva ha indicado que “en el PP cumplimos con nuestro programa electoral y estas leyes estaban entre nuestras promesas que avalaron la inmensa mayoría de ciudadanos en las urnas”. “Nosotros no somos como el PSOE que un día dice una cosa y al siguiente la contraria y nos toma el pelo diciendo que cambia de opinión, aquí somos serios y cumplimos”, ha subrayado.

Marcos Sanchis ha defendido que la Ley de Libertad Educativa “es una reivindicación de los padres y madres a los que se le preguntará y escuchará en qué lengua quieren que estudien sus hijos y se les da además mayor libertad para elegir centro educativo con la implantación del distrito único”.

Asimismo, el portavoz del PP ha defendido que “las leyes del PSOE y Compromís sólo han supuesto un retroceso en el uso del valenciano” mientras que la Ley de Libertad Educativa “apuesta por la promoción del valenciano frente a la imposición y ofrece mayores garantías, por ejemplo, para poder obtener un título oficial de valenciano, ya que si se cursa valenciano en bachillerato se accederá a un B2 y por ejemplo quien tenga más de un 7 podrá optar a un C1”.

Marcos Sanchis ha sostenido que además “el gobierno del PP de Carlos Mazón impulsa la educación gratuita de cero a tres años, cumpliendo así otro de nuestros compromisos electorales y facilitando a los padres y madres la conciliación familiar y el acceso a una escuela infantil”.

El portavoz del PP también se ha referido a la Ley de Concordia indicando que “por primera en la Comunitat Valenciana se va a reconocer a todas las víctimas de violencia, desde 1931 hasta nuestros días, incluyéndose las víctimas de ETA o de otros tipos de terrorismo como el yihadista”.

“Con la Ley de Concordia no se deja a ninguna víctima atrás, desde las del 31 al 36, las de la guerra civil y la dictadura, las de ETA o las de otros grupos criminales como el FRAP o los GRAPO, por eso, el PSOE debe explicar qué problema tiene con esto y por qué tergiversa una ley que es para absolutamente la reconciliación y la unión social de quién haya padecido violencia más allá de ideologías”.

El portavoz del PP ha concluido, por tanto, que “mientras el gobierno socialista está en debates estériles se pierden subvenciones y los clubs deportivos no cobran las subvenciones”.