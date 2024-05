Quince municipios perderán 19 aulas por la caída de natalidad

La propuesta inicial de arreglo escolar diseñada por la Conselleria de Educación para el próximo curso contempla la supresión de 19 aulas en 15 municipios de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida.

La totalidad de los recortes planteados a partir de septiembre se concentran en poblaciones pequeñas con menos de 5.000 habitantes empadronados. El borrador provisional, que ha sido confeccionado tomando como referencia el padrón de las localidades y que puede ser impugnado por los centros, da cuenta del descenso de la natalidad en un territorio perseguido por el fantasma de la despoblación.

El impacto puede ser mayor en los colegios Verge dels Desemparats de Atzeneta d'Albaida (1.161 habitantes), Eduardo López Palop de Enguera (4.800 habitantes), Ausiàs March de Llutxent (2.300 habitantes) y Ramón Martí Soriano de Vallada (3.000 habitantes), puesto que se ven amenazados con la eliminación de dos unidades cada uno que no se ven compensadas con la creación de otras nuevas: los de Atzeneta y Llutxent perderían dos aulas de primaria (pasando de 5 a 3 y de 8 a 6 respectivamente), mientras que los de Enguera y Vallada dejarían de contar con dos aulas de segundo ciclo de infantil, pasando a disponer de cuatro y tres clases respectivamente.

Ocho colegios públicos se enfrentan a la pérdida de una docena de unidades de primaria que no se reemplazarían por otras aulas: a los ya citados más arriba se añaden los centros Verge del Remei de Castelló de Rugat, Lluís Vives de Bocairent, Carles Salvador de Barxeta, el Colegio Rural Agrupado (CRA) La Costereta de Llanera de Ranes, el CEIP Sanchis Guarner de Llocnou d'en Fenollet, el CEIP Mare de Déu dels Desemparats del Genovés, el CEIP Blasco Ibáñez de Montesa y el José de Calasanz de Navarrés.

Por otra parte, la propuesta de arreglo escolar deja en el aire la continuidad de seis aulas de segundo ciclo de infantil (no compensadas con la creación de otras unidades) en los colegios Jaime Aparicio de Anna y Mare de Déu del Socorro de Rotglà i Corberà, además de en Enguera y Vallada. En Infantil de primer ciclo solo perdería una unidad el Colegio Rural Agrupado Serra del Benicadell de Montitxelvo, que ganaría dos aulas de segundo ciclo de infantil pero perdería otras dos de primaria.

Colegios y ayuntamientos todavía esperan la notificación oficial de la propuesta avanzada por el sindicato STEPV y tienen hasta el 21 de mayo para presentar alegaciones. A la alcaldesa de Llutxent, uno de los municipios más afectados, el borrador de la conselleria no le "cuadra" porque "tenemos niños con necesidades especiales" cuya matriculación debería bajar la ratio para garantizar una atención adecuada. "El año pasado ya reclamamos y finalmente no nos quitaron el aula que iban a eliminar; presentamos alegaciones y no se recortó nada", incide Xaro Boscà, que confía en que este año también pueda solventarse la problemática tras registrar la correspondiente reclamación.

El arreglo escolar de este año multiplica exponencialmente las aulas a suprimir en el conjunto de la Comunitat Valenciana -con un total de 206- respecto a otros cursos. Aunque durante la etapa de gobierno del Botànic se redujeron unidades de Primaria en algunos colegios, se compensaba con el incremento de unidades de Infantil, especialmente desde la incorporación de las aulas de dos años en los centros públicos.

Dos colegios ganan unidades

En el reverso de la moneda, dos centros de la Costera, la Canal y la Vall incrementarán su número de unidades docentes el próximo curso. Es el caso del CEIP Jaume I de Novetlè, que pasaría de disponer de 4 aulas a contar con 5 con la creación de una del primer ciclo de infantil y otra de primaria. En el CEIP Los Pinos de Bicorp también se creará una unidad de primer ciclo de infantil y el resto de aulas se quedarán igual.

Los datos son en cualquier caso provisionales y desde la Conselleria de Educación recalcan que la previsión del reparto de unidades se ha calculado "bajando la ratio en muchas localidades" para que la reducción de aulas no fuese mayor aún a la contemplada.

Como publicó este diario recientemente, 18 colegios de las tres comarcas han perdido más del 25 % de su alumnado en una década.

