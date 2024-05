El Olímpic pierde en Callosa y se jugará la promoción en la última jornada

Todo a una carta. Derrota del Olímpic en Callosa por 2-0 donde el conjunto de Xàtiva pagó las dimensiones y la superficie del Palmeral en la primera parte. Hubo reacción en la segunda, pero no llegó el gol. Cierta decepción por la manera de perder, según el entrenador, Marcos Camacho. Los resultados no acompañaron al Olímpic, que se lo va a jugar todo este domingo ante el Redován, en la Murta.

De viajar con la intención de certificar la Promoción de Ascenso a la Tercera RFEF a romper una racha de seis victorias consecutivas, encajar dos goles y estar obligados a ganar en la última jornada en la Murta al Redován.

Los resultados de la jornada dan opciones de promoción al Calpe, empatado a puntos con los de Xàtiva (lo que da más valor si cabe el gol de Jean Carlos ante el Calpe en la Murta que le da el average a los de Xàtiva), y el Eldense B, a dos. Deja sin opciones al Redován, próximo rival.

El entrenador, Marcos Camacho, no ocultó su decepción por la derrota. El equipo no se acostumbró al terreno de juego, sobre todo al césped natural, y lo pagó con dos goles encajados en la primera parte. Dominar en la segunda no fue suficiente, pues no se aprovecharon las ocasiones creadas. Según el técnico, “claramente hubo dos partes. Desde el primer minuto he visto que teníamos menos opciones que el rival, porque aunque les avisé, cada jugador es responsable y de 18 jugadores solo tres tenían los tacos adecuados, y en el once solo uno”. Eso mermó al equipo como también el hecho de, pese a lo hablado, “jugar con demasiados balones largos”. Cambió en la segunda parte, con el campo más seco, se dominó al rival, tuvieron ocasiones, pero no llegaron los goles.

Camacho ha hablado de decepción, “no por perder, sino por la manera de perder”. “He pedido disculpas a la afición, y sobre todo a la que se desplazó a Callosa”, pero ya ha anunciado que “vamos a competir hasta el final, hemos perdido una batalla pero no la guerra, y lo vamos a conseguir. El domingo tenemos otra oportunidad y con el apoyo de la afición vamos a darlo todo”, ha declarado.

La Murta decidirá. Ya se prepara el partido. La promoción se conseguirá en la Murta. Se espera que de nuevo se cree el ambiente propicio para conseguirla y celebrarla. La Junta Gestora anunció la pasada semana que mantendrían todas las iniciativas del anterior partido y que de nuevo habría "detalle" para los socios.

L’Olleria cae ante Santa Pola

L’Olleria perdió el pasado domingo frente al Santa Pola, que lucha por mantener la categoría y que tras la victoria por la mínima en el campo de los de la Vall d’Albaida se coloca a tres puntos y un puesto por debajo. Es tercero por la cola y l’Olleria cuarto por la cola, con 33 puntos, a falta de una jornada para cerrar la competición liguera.

L’Olleria sucumbió ante el Santa Pola en un partido muy igualado que se decidió en el último minuto, cuando los alicantinos marcaban el único gol del encuentro y se llevaban los tres puntos de la Solana. Un partido en el que hasta siete jugadores fueron amonestados con una cartulina amarilla, cuatro por el conjunto local y tres por los visitantes. Los de Miguel Ángel Mullor cerrarán la liga contra el CD Thader, otro equipo en zona de peligro, situado un puesto por arriba de los de la Vall, con un punto más.