La plaza de toros de Bocairent resiste "la ola antitaurina" tras 180 años excavada en la roca

Es una de las grandes referencias del patrimonio histórico de Bocairent, una de las localidades de la Vall d’Albaida que suele entrar en las clasificaciones de «pueblos más bonitos», incluso a nivel nacional. La plaza de toros excavada en roca que se puede visitar en el municipio es la más antigua de la Comunitat Valenciana. El domingo 5 de mayo acogió su último espectáculo taurino, al que acudieron personalidades televisivas como Carmen Lomana. El coso de la Vall resiste «la ola antitaurina» generada con la última actualidad, como la retirada del premio nacional de tauromaquia.

Es un debate virulento, que se arrastra desde hace años. Con defensores y detractores del toreo cada vez más enconados en sus argumentos. Los primeros defienden la tradición cultural y la generación de beneficios económicos como principales tesis. Los segundos hablan de maltrato animal y prácticas ajenas a los tiempos actuales. No parece fácil llegar a un consenso.

El ruedo emplazado en Bocairent cumplirá 180 años el próximo mes de julio, una vez aclarada la fecha oficial de su inauguración. El investigador local Josep Vicent Ferré —que fue alcalde de la localidad durante tres legislaturas— explica lo sucedido: «Hemos buceado en los documentos y confirmado que en 1843 se crea una agrupación de accionistas para construirla. Luego, hay un error en el imaginario colectivo. Se habla de los días 20, 21 y 22 de julio de 1843, cuando son de un año después. El problema es que el cartel anunciado no está el año, se puso después a mano. Solo hace falta ir a un calendario para ver que los días que cuadran son los de 1844».

Ferré guarda muchos detalles históricos relacionados con la plaza: «La leyenda urbana dice que los obreros textiles excavaron con sus herramientas, pero todo forma parte del imaginario colectivo. Sí es cierto, por ejemplo, que a algunos obreros les pagaron el trabajo que realizaron con acciones».

Por último, el experto local confirmó que el proyecto contó al principio con 77 accionistas principales: «Luego fueron menos, ya que no pagaron todos».

Ordenanza municipal

Xavier Molina es al actual alcalde de la localidad. Ayer confirmó que el consistorio está estudiando la aprobación de una ordenanza para regular los precios de uso del coso: «Ahora lo que hacemos es una cesión gratuita. Las empresas vienen, nos piden la licencia, responden a los requisitos fijados y depositan una fianza. Después, si los técnicos confirman que han cumplido, se devuelve».

De momento, no está cerrado el calendario de verano. La Plaza de Toros de Bocairent podría acoger la escuela taurina de la Diputación y el ciclo de novilladas que quiere organizar la Generalitat. Molina fue claro:«Nuestra posición como ayuntamiento es que facilitamos todas las actividades que son legales. Y lo hacemos porque respondemos a la pluralidad de usos de la historia de la plaza. Gobernamos para todos, lo tenemos claro».

Nacho Portés, presidente de la Asociación Cultural Taurina de Bocairent, agradeció las facilidades dadas por el consistorio: «Nos dejan hacer espectáculos taurinos cuando en la Comunitat Valenciana sí hay plazas cerradas. Somos casi 85 socios en un pueblo que hay 4.300 habitantes». Accedió al cargo el pasado 26 de abril. Y no esquivó la última actualidad:«A los aficionados no nos ha parecido bien que un ministro de Cultura quite el premio cuando es algo que siempre ha estado ahí. Son políticos que no lo sienten... no tiene ni pies ni cabeza que se quite un premio a gente que se juega la vida en su trabajo».

Isabel Solbes, por su parte, es la presidenta de la peña taurina Espla de Bocairent. Ayer comentó que «tener la plaza más antigua de la Comunitat Valenciana es un orgullo para Bocairent» y pidió respeto y tolerancia a quién no le gusten los toros: «Yo respeto la opinión de todo el mundo. Si hablo con un antitaurino le respondo que si no le gusta lo respeto, pero si él no me respeta a mícabo rápido». «La gente joven si quiere los toros. Han reabierto la plaza de Ciudad Real, en Madrid y Sevilla se cuelga el ‘sold out’... aquí no lo hicimos por poco». Por último expuso que «suprimir el premio nacional no tiene sentido, para nosotros es lamentable. El presupuesto de ayudas públicas al mundo del toreo es muy bajo».