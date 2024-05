Buscan al dueño o dueña de una alianza perdida en Ontinyent datada hace 21 años

Evelin Portales, vecina de Ontinyent, encontró hace un mes una alianza de oro grabada y fechada en 1993 en la Avenida d'Albaida de la capital de la Vall d'Albaida. Desde entonces ha publicado diferentes mensajes en redes sociales y pegado carteles por la zona para encontrar al dueño o la dueña del anillo. Lo único que pide es que la persona interesada le confirme el mensaje grabado para verificar que es el auténtico dueño de la joya.

"Pues algunos cartelitos por si es de alguien mayor. Si el tema se atasca no me quedará otra que llevarlo a objetos perdidos. Eso sí he pedido a quién me ha preguntado que me digan el resto del grabado, por si acaso. La verdad es que desde que puse los mensajes en redes y pegado los carteles me ha sorprendido la cantidad de gente que pierde su alianza", comentó.

A su vez, autorizó a este diario a publicar su número personal (622079428), al que puede llamar cualquier persona que sepa quién puede ser el dueño del anillo.

La vecina de Ontinyent también comentó que actúa así porque cree que es lo que debe hacer: "Yo hace dos años perdí una pesada de plata que era muy pesada. Era de ni tatarabuela y aún sigo buscándola. Me habría encantado que la persona que se la encontró hubiera hecho lo que estoy haciendo yo", apostilló.