La JLF de Xàtiva mantiene hasta el 20 de mayo la incógnita sobre la presidencia

La Junta Local Fallera de Xàtiva cerraba anoche a las 21:30 horas el plazo para presentar las candidaturas a presidir la entidad fallera, tras agotarse el mandato de dos años de Celia Gorrita, pero hasta el próximo día 20 no se conocerá a los candidatos o candidatas a dirigir la máxima entidad fallera setabense. La presidenta en funciones, que se convirtió hace dos años en la primera mujer en dirigir la JLF de Xàtiva, no quiso desvelar ayer a este diario si optaba a la reelección, pero dejó entrever que podría presentarse para seguir, si resulta elegida, otros dos años más. Fuentes del entorno de Gorrita también apuntaron que ésta optaría a reeditar el cargo, aunque no lo quisieron confirmar.

La junta gestora de la JLF de Xàtiva, que dirige la entidad tras la dimisión de Celia Gorrita el pasado 29 de abril, y que se encarga del proceso electoral para la elección de la nueva junta ejecutiva, ha fijado para el próximo 20 de mayo la asamblea extraordinaria en la que se procederá a la apertura de los sobres con las candidaturas presentadas, en caso de que las haya. Según ha explicado la secretaria de la entidad, Yolanda Pérez, ese 20 de mayo se abrirán las plicas y “si solo hay una candidatura, en esa misma asamblea se votará la elección. Si hay más de una candidatura, se presentarán en las 19 comisiones falleras para una posterior votación”. En caso de que no se presente ninguna candidatura, el presidente nato de la Junta Local Fallera, el alcalde de Xàtiva, en este caso Roger Cerdà, “abrirá un plazo de una semana para ver si se presentan candidaturas”, añade Pérez. Los estatutos de la JLF de Xàtiva señalan que si no se presenta ninguna candidatura, “la asamblea general propondrá nombres de falleros o falleras que puedan ser válidos como presidentes y se procederá a hacer una votación entre los propuestos”. Tras ello, el presidente nato de la JLF “ofrecerá el cargo a las personas votadas siguiendo el orden del número de votos recibidos”.

Sobre la presentación de posibles candidaturas, Yolanda Pérez expresaba ayer que “siempre hay elucubraciones sobre diversas candidaturas, pero hasta que no se abran los sobres está todo en el aire”. La secretaria de la Junta Local Fallera de Xàtiva manifestaba que “gente preparada hay. Hay mucha gente con ilusión, pero para el cargo hay que dedicar mucho trabajo y tiempo”. Preguntada por la posible candidatura de Celia Gorrita, que se tomó un periodo para reflexionar si se presentaba a la reelección, la secretaria no quiso manifestarse al respecto, aunque Yolanda Pérez, que ha formado parte del equipo que ha acompañado a Gorrita estos dos últimos años al frente de la entidad fallera, interpelada sobre si mantenían la ilusión por continuar, abría un halo de luz sobre la cuestión afirmando que “nos mueve trabajar por las Fallas, para que el colectivo fallero y las Fallas de Xàtiva crezcan. Hay ilusión y ganas de mostrar a la gente el trabajo de las Fallas, que no crean que solo es juerga y fiesta”.

En los 15 días en los que ha estado abierto el plazo para presentar candidaturas han sonado nombres de representantes de comisiones como Sant Jaume, Sant Jordi, República Argentina o Benlloch. También ha vuelto aparecer el nombre del que fue presidente de la JLF entre 2003 y 2015, Javier García Paños, que como en otras ocasiones ha declinado presentarse afirmando que su etapa al frente de la entidad fallera ya ha pasado.

