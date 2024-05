Dolors Gimeno, portavoz de Compromís en la Diputación de València, se reúne con la Plataforma Casc Antic Digne i Viu

La portavoz de Compromís en la Diputación de València, Dolors Gimeno, se ha reunido con representantes de la plataforma Casc Antic Digne i Viu "para valorar la situación actual y ver las inversiones en la red de aguas públicas que ha realizado el Ayuntamiento de Xàtiva".

Gimeno ha explicado que "este es un problema generado por una política municipal de falta de inversiones a lo largo de los años y de mantenimiento en este servicio público tan esencial para la ciudadanía. Desde la Diputación de València, Compromís impulsó subvenciones para la mejora del ciclo integral del agua, de las cuales Xàtiva solo consiguió la del año 2022, dejando pasar centenares de miles de euros desde el año 2020 y evidenciando una falta de interés generalizada para solucionar este problema de la red de agua potable del núcleo antiguo de la capital de La Costera".

Al mismo tiempo, explicó la portavoz, “la Diputación actual, con el PP, Ens Uneix y VOX, ha quitado estas subvenciones y ha eliminado más de 7 millones de euros de las partidas del ciclo integral del agua, poniendo de manifiesto la carencia de políticas activas de la Diputación para abordar estos problemas medioambientales, orientadas claramente a combatir la sequía y mejorar el ciclo integral del agua en los pueblos de las comarcas valencianas, concretamente en Xàtiva, dado que no han aportado ninguna solución a las graves dificultades por las que pasa la capital de La Costera”.

Por parte del diputado Josep Riera se planteó "el grave problema de eficiencia en el uso del agua potable que tiene el Ayuntamiento de Xàtiva actualmente": "Se pierde el 80% del agua que se deriva desde el acuífero de Bellús, que alcanza a los vecinos de Xàtiva, en un momento de sequía y con la emergencia climática declarada oficialmente. Es una situación que no se puede consentir. Perdemos agua, energía y dinero por no atender correctamente la red de agua potable, por no hablar del derroche de recursos públicos y los problemas que sufren los ciudadanos de Xàtiva”.

"El vecindario del núcleo antiguo de Xàtiva sufre desde hace décadas las consecuencias del mal funcionamiento de esta red, con reventones y escapes en las cañerías de distribución de agua potable y del alcantarillado que generan filtraciones de agua y humedades a las viviendas casi cada día, así como la inundación de los sótanos y derrumbe de edificios. También presenta una situación grave de abandono el depósito municipal de Sant Josep, un elemento del ciclo urbano del agua de la ciudad que tendría que haberse renovado hace años y que sufre un mantenimiento muy deficiente”, ha indicado el portavoz de Compromís por Xàtiva, Josep Maria Sebastià.

Desde Compromís por Xàtiva, su portavoz Josep Maria Sebastià, planteó que "con las subvenciones de la Diputación de València para inversiones, que actualmente ascienden a 2.594.469,95 € para los 4 años próximos y que ya están a disposición porque el gobierno de la ciudad se los pueda gastar, se plantee la financiación del cambio de las cañerías de agua potable y alcantarillado en el centro de la ciudad". "Es una urgencia que no admite más dilaciones, el vecindario del centro de Xàtiva hace muchos años que no tiene ninguna inversión sustancial para solucionar estos problemas y desde Compromís plateamos en el Ayuntamiento que dediquen estos recursos a la renovación integral de la red de agua a todo el núcleo antiguo y que desde la Diputación de València se tome conciencia de la gravedad del asunto y el PP, VOX y Ens Uneix vuelvan a poner encima de la mesa ayudas específicas para mejorar la red de agua pueble como estaban antes cuando gobernaba Compromís”, concluye el portavoz.