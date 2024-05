Los animalistas plantean controlar a los conejos con zorros y cultivos trampa

La sobrepoblación de conejos afecta, tal como informó este diario días atrás, a 42 de las 61 localidades de las tres comarcas. 32 pueblos de la Vall d’Albaida, 1 de la Canal de Navarrés y 9 de la Costera han sido incluidos en el último listado publicado por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, que localiza las zonas afectadas por el aumento de la población cinegética. Los agricultores vienen denunciando desde hace años los daños que estos animales provocan a los campos y las cosechas y reclaman medidas para paliar la plaga de conejos. Los cazadores, que realizan batidas autorizadas por la conselleria para controlar la población, que resultan insuficientes, también exigen más medidas para frenar la repoblación de los conejos.

Frente a estas medidas, colectivos animalistas plantean otras alternativas para controlar la sobrepoblación de conejos. Desde Defensa Animal, una asociación que trabaja en el conjunto de la Comunitat Valenciana y en especial en la provincia de València, proponen controlar la plaga con medidas éticas que no se reduzcan a matar a estos animales. Así, propone reducir la sobrepoblación de conejos con animales depredadores y con cultivos trampa y vegetación silvestre para proteger las cosechas. La bióloga e integrante de Defensa Animal Rosa Más ha manifestado a este diario que “matar animales nunca es la solución” y alerta que en el caso de los conejos, la especie responde a su eliminación con una repoblación más rápida. “Si se matan se agrava el problema, ya que se produce un efecto rebote, la especie se defiende respondiendo con un instinto de supervivencia para paliar el efecto de vacío con una reproducción de manera más rápida. Se produce una explosión demográfica”, explica. Rosa Más plantea controlar la población de conejos “dejando de matar a los zorros”. La bióloga señala que las raposas son los depredadores naturales de los conejos y “ya no hay depredadores, están eliminándolos también. Cuando se realizan batidas de jabalíes también se realizan de zorras”, denuncia. Y añade que matar a los conejos con sustancias tóxicas, veneno, “tampoco es una buena solución, ya que además de ser intolerable, se envenena a los conejos, pero también la tierra, los campos”.

La integrante de Defensa Animal expone otras alternativas para reducir o minimizar los daños que la población cinegética causa a los cultivos. Apunta a los cultivos trampa, cultivar alrededor de las cosechas que se quiere proteger del ataque de los conejos, otros cultivos para que se coman estos últimos. “Yo también soy agricultora y lo hago. Para proteger cultivos de lechuga, alrededor de ellos cultivo acelgas para que se coman estas y no las lechugas. O colocar coles o coliflores del año pasado, que no sirven, para que se las coman. Se trata de crear una barrera al lado o rodeando el cultivo para que los conejos no accedan a él”, detalla. Otra solución planteada es recurrir a la vegetación silvestre, dejar que crezca vegetación en los bajos de los árboles frutales, para protegerlos. “Cada vez son menos habituales los campos limpios, sin vegetación, porque se ha comprobado que una vegetación que cubra el suelo, la tierra, bajo de los árboles es beneficiosa para protegerlos no solo de los animales, sino también de las plagas”, señala Más, que recomienda “una vegetación silvestre, no exuberante, una cubierta vegetal de la tierra”, y señala el “proyecto Tarongers Vius”, basado en esta medida. La bióloga también pone de manifiesto que “animales como los conejos o jabalíes, cuando bajan a los campos no lo hacen en busca de comida, sino de bebida, por lo que hay que actuar para mantener las fuentes naturales y pozos de las sierras”. Alertaba que el cambio climático está facilitando la reproducción más rápida de estos animales.

Estudio concreto

La bióloga y defensora de los animales Rosa Más pide a las administraciones que realicen estudios sobre la situación, las causas y las posibles soluciones. “Son necesarios estudios más concretos que analicen porque suceden estas cosas, ver qué animales llegan, cuándo lo hacen, en qué épocas y por qué llegan allí. Eso sería muy útil para llevar a cabo alternativas eficaces y éticas”, concluía Más.

Suscríbete para seguir leyendo