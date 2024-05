El Olímpic se juega la promoción de ascenso ante el Redován

La mejor Murta de los últimos años. Con las bajas de Rueda y Marc Ferrer, el Olímpic se juega la promoción este domingo a las 18 horas en la Murta, ante el Redován. El equipo de Xàtiva jugará la promoción de ascenso a Tercera Federación haciendo lo mismo que el Calpe: si ambos ganan, el average es favorable a los de Xàtiva; el empate solo valdría si el Calpe no gana y la derrota valdría si pierde el Calpe y no gana el Eldense B.

El entrenador, Marcos Camacho, ha manifestado que la plantilla llegará bien a este partido, con 18 disponibles, y que espera un rival “que vendrá a competir, a intentar sumar los tres puntos, a dar todo que tienen ante el ambiente que se espera”. “Necesito gladiadores”, es lo que ha dicho el técnico respecto al once que planteará. Y que “el jugador esté tranquilo, que sea valiente, que se atreva, que no esté pendiente de resultados de los demás. No vamos a especular, vamos a ir a por el partido, somos un equipo que crea muchas ocasiones, alguna entrará”, ha asegurado.

La Junta Gestora del club de Xàtiva mantiene todas las iniciativas del anterior partido y ha anunciado que, de nuevo, habrá “detalle” para los socios, pero que por sus características será entregado a la salida y no a la entrada. Los socios podrán adquirir de nuevo las entradas que quieran para acompañantes, a 5 euros. También los familiares de niñas y niños de las escuelas de fútbol de Xàtiva podrán adquirirlas a 5€. Jueves y viernes se han mantenido abiertas las taquillas de la Murta para poderlas comprar de forma anticipada, también se han vendido a través de terceros. La Gestora ha informado de “muy buena venta”.

Ante la importancia del partido, por la afluencia que hubo en el último jugado en casa ante el Calpe, por esa presumible destacada afluencia de aficionados, se recomienda acudir con suficiente antelación a la Murta. También se recomienda un comportamiento deportivo y que no se lancen objetos al terreno de juego. El club setabense ha sido sancionado por ello en los dos últimos partidos, tanto en casa como en Callosa.

Ayer estaba prevista la entrega de los más de 12.000 euros recibidos de la subvención municipal a plantilla y cuerpo técnico para su reparto a cuenta de las cantidades acordadas.

L’Olleria visita al Thader

L’Olleria también jugará este domingo a las 18 horas, cuando visitará al CD Thader en el campo municipal de Rojales (Alicante). Un partido también con mucho en juego por la permanencia, ya que se enfrentan dos rivales en la zona de peligro de la clasificación, separados por un puesto y un punto. Los alicantinos ocupan el puesto 12, con 34 puntos, mientras que los de la Vall d’Albaida están una posición por abajo, son cuartos por la cola, ocupando el puesto 13 con 33 puntos. Los tres últimos equipos están a tres y cuatro puntos de los de la Vall, por lo que la victoria es obligada para los de Miguel Ángel Mullor.