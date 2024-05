La realidad en la calle y en las cuentas

Los últimos años han sido años llenos de retos para todos, especialmente para los gobiernos locales. Un tiempo que ha servido para demostrar la capacidad de gestión de las instituciones y que en Ontinyent ha permitido, durante este tiempo, incrementar más servicios a la ciudadanía. Solo unos ejemplos: 20% más de horas de actividades en los centros cívicos, las calles se llenan de fiesta y cultura con el Festival de Primavera, seguimos apostando por la mejora de la movilidad con Ontibici o mejoras en las calles como José Simó Marín o Ramón Llin; seguimos avanzando con Europa con la mejora del Mercat Municipal, la segunda fase del Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana, la contrucción del nuevo parque inundable en la Cantereria o el nuevo proyecto «Centre d’Esports i Natura d’Ontinyent» (Centes).

Estos servicios han sido posibles gracias a una gestión económica prudente, con unas cuentas saneadas, que permiten avanzar al Ayuntamiento el dinero necesario para que las inversiones subvencionadas se ejecuten, hacer frente al encarecimiento de los precios derivados de las tensiones de la economía mundial y al mismo tiempo prestar más servicios a la ciudadanía.

En el caso de los ayuntamientos, los gastos e ingresos se contemplan en un presupuesto. A final de año, se realiza la liquidación del presupuesto, que es una foto fija del mismo a 31 de diciembre de 2023. En el caso del Ayuntamiento de Ontinyent, la liquidación del presupuesto de 2023 fue negativa coyunturalmente provocada por el retraso por parte del Ministerio, la Generalitat Valenciana, el IVACE o la Diputación de Valencia del pago de subvenciones. Un retraso que derivó en esa liquidación negativa coyuntural que ya se ha resuelto, pues la Diputación de Valencia ha ingresado ya al Ayuntamiento los 500.000€, así como el IVACE la subvención correspondiente al proyecto de mejora de los polígonos industriales ejecutada en 2023.

Unos ingresos que ascienden a 582.880€ y que liquidan el remanente de tesorería. Como dice el Departamento de Intervención en su informe, «esta medida que tomamos no implica en ningún caso una perturbación de los servicios que se pretenden financiar con los créditos del presupuesto, no afecta negativamente a la ciudadanía ni interfiere en el funcionamiento eficiente de los servicios municipales». Unas palabras que demuestran las falacias que desde la oposición se están intentando lanzar con la intención —por ignorancia o por mala fe— de confundir a la ciudadanía.

Medias verdades

En temas tan sensibles no hay nada peor que las medias verdades, que son casi peores que las mentiras. Es falso que haya habido o vaya haber recortes. Lamentablemente esas medias verdades que crea la oposición son la única forma que han encontrado para ocultar y crear una cortina de humo sobre el hecho de que no dieron apoyo a la continuidad de las obras del CEIP Martínez Valls. Compromís per Ontinyent, lamentamos comunicarles que a Ontinyent le va bien. Les recomendamos que salgan a las calles de Ontinyent, paseen por nuestra ciudad y vean las mejoras que estamos ejecutando y continuamos ejecutando y hablen con la gente. Podrán intentar manipular las cifras, pero no pueden manipular la realidad que hay en las calles de nuestra ciudad.

Como he empezado diciendo, se han incrementado los servicios a la ciudadanía. Un hecho del que nos gustaría que la oposición se sintiera orgullosa porque estamos mejorando la vida de nuestra gente. Sin embargo, lamentablemente, sabemos que no es así. A los partidos de la oposición les molesta que a Ontinyent le vaya bien. Y lamento informarles que aún nos quedan por cobrar subvenciones por importe de dos millones de euros, en concreto: 1,8 millones de euros del Ministerio por el programa Edusi y de 682.000 euros del programa ARRUR de la GVA.

Unas subvenciones que, de haberse ingresado al Ayuntamiento antes del 31 de diciembre, nos hubiera proporcionado un superávit de cerca de 2,5 millones de euros. Unas subvenciones pendientes que, a medida, que se nos ingresen iremos incorporando al presupuesto municipal 2024 para seguir ejecutando mejoras en la ciudad y en la calidad de los servicios que venimos prestando. La oposición está demostrando que su único objetivo es conseguir cuotas en sus partidos mientras que nosotros, Ens Uneix, estamos gobernando para todas y todos los ciudadanos, como así lo demuestra la realidad en las calles y en las cuentas.