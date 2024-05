Otros dos sindicatos piden la jubilación forzosa del jefe de la Policía Local

Ofensiva sindical contra la decisión del Ayuntamiento de Xàtiva de prolongar la edad de jubilación del comisario jefe de la Policía Local de Xàtiva, Antonio Collado.

Tanto CSIF como el Sindicato de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) han exigido que se revoque la orden que permite al mando policial seguir en el ejercicio activo pese a haber cumplido los 65 años y haber cotizado más de 38.

Los sindicatos echan mano de la normativa específica aplicable a los cuerpos policiales de naturaleza civil y de la jurisprudencia existente sobre la materia para señalar que el comisario cumple los requisitos para su jubilación forzosa. Como adelantó este diario el jueves, Comisiones Obreras también ha presentado un recurso administrativo en el mismo sentido, invocando el "necesario rejuvenecimiento de la plantilla policial" y calificando de "privilegio" la aceptación de la solicitud del comisario.

El recurso de CSIF considera ilegal la resolución municipal que permite a Collado continuar en la plantilla del Ayuntamiento de Xàtiva -adoptada un día antes de que este cumpliera los 65 años- porque se apoyó en un informe de un gabinete jurídico externo solicitado de manera verbal y, en cambio, prescindió del informe del secretario del consistorio y de otros técnicos municipales.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios también ha llevado el caso a la Agencia Antifraude y anuncia una querella contra los representantes del gobierno municipal si la decisión no se revierte. Desde el sindicato aseguran que no conocen a ningún policía local en servicio en España de más de 65 años, a tiempo que ponen el foco que en el Ayuntamiento de Xàtiva no existía dotación presupuestaria a partir de abri lde 2024 para sufragar el puesto de comisario, que además tenía previsto eliminarse de la plantilla por ser considerado anómalo y excesivamente retribuido para un municipio de 30.000 habitantes.

CSIF también pide en su recurso que el secretario general del ayuntamiento informe sobre la legalidad de los decretos que alargan el servicio de Collado.

Cambio de la edad tope de jubilación

Desde el equipo de gobierno de Xàtiva defienden que la medida de prolongar la edad de jubilación forzosa se ha extendido a toda la plantilla municipal, de modo que en 2024 los trabajadores podrán jubilarse a los 66 años y 6 meses; en 2025 a los 66 años y 8 meses; en 2026 a los 66 años y 10 meses y, a partir de 2027, a los 67 años, en aplicación del Régimen General de la Seguriad Social.

Hasta ahora, el criterio de interpretación seguido por la corporación estipulaba que los empleados municipiales tenían que jubilarse de manera forzosa al cumplir los 65 años si tenían 38 años cotizados. Según defienden los sindicatos recurrentes, esta sigue siendo la edad tope para que se jubilen los policía locales.

