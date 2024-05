La alianza perdida en Ontinyent vuelve a su dueña: "Me ha tocado la lotería. Nunca pensé que la encontraría"

El empeño de una vecina de Ontinyent por localizar a la dueña de una alianza de oro grabada hace 31 años que encontró perdida en la calle ha dado sus frutos.

Evelin Portales encontró hace un mes la joya en la Avenida d'Albaida de la capital de la Vall d'Albaida. Desde entonces, como informó Levante-EMV el pasado miércoles, había publicado diferentes mensajes en redes sociales y pegado carteles por la zona para encontrar al dueño o la dueña del anillo. Lo único que pedía era que la persona interesada le confirmara el mensaje grabado para verificar que era la auténtica dueña.

Este acontecimiento se produjo el pasado viernes, cuando Inma se puso en contacto con Evelin y le deletreó letra por letra la inscripción de la alianza, en la que puede leerse "Toni 17.7.93". La emoción embargó a ambas mujeres, que rompieron a llorar tan pronto dieron cuenta de que acababan de escribir un desenlace feliz a la historia.

"Me ha tocado la lotería, en mi vida hubiera pensado que hubiera gente como Evelin, porque lo lógico es que cojas el anillo y lo vendas", indica Inma a Levante-EMV, con la alianza de nuevo en su poder. La propietaria de la joya la perdió cuando iba de camino a la sede de la asociación local contra el cáncer Ànima. Hace tres años pasó un cáncer de pecho y los primeros sábados de cada mes suele acudir a las clases de reiki y medicación que organiza el colectivo. Un requisito indispensable para participar en estas sesiones es despojarse del oro que uno pueda llevar consigo.

"Me acordé de camino y me guardé la alianza en un bolsillito. Creía haber cerrado la cremallera, pero parece que no y la perdí", recuerda Inma, que no puede evitar emocionarse mientras rememora lo ocurrido. Pese a que el anuncio publicado por Evelin tuvo una amplia difusión tanto en este diario, como en periódicos de tirada nacional y por las redes sociales, la propietaria de la joya no es usuaria de estas aplicaciones ni consumidora de prensa y desconocía la publicación. Tampoco vio los carteles instalados en diversas farolas. "Hablando con mis amigas parece que todo el mundo había visto el anuncio menos yo", bromea.

"Ojalá hubiera más personas como Evelin"

Fue la mujer de la limpieza de la sede de Ànima la que leyó que se estaba buscando a la dueña de un anillo perdido en Ontinyent en Facebook y avisó a Inma, puesto que esta en un primer momento creía haberlo perdido en el local donde daba las clases y lo rebuscó todo allí sin éxito.

La propietaria de la alianza se puso rápidamente en contacto con Evelin, y respondió al acertijo que esta le planteó. Aunque hasta ahora lo desconocían, ambas son vecinas: residen en portales muy próximos en edificios contiguos. "Nos hemos dado los teléfonos y quedaremos para tomar café. Todo el mérito es suyo: ojalá hubiera más personas en el mundo como ella, que ha peleado por encontrar a la dueña de la alianza", subraya Inma, que también agradece el papel de la limpiadora de Ànima.

Evelin difundió su número personal en el anuncio para localizar al dueño del anillo. Desde entonces, ha recibido al menos una decena de llamadas, pero nunca cejó en su empeño y ahora se siente feliz de haber cumplido su propósito.