El Olímpic jugará la promoción de ascenso tras golear al Redován

El Olímpic ha culminado una segunda vuelta casi perfecta y ha conseguido clasificarse para la promoción de ascenso a la Tercera RFEF tras derrotar al Redován (4-0). Estaba obligado a ganar para no depender de los demás. No hizo falta buscar marcadores porque a los dieciséis minutos Mauro Melo marcó el primero y en el minuto 32, Jean Carlos hizo el segundo. Aarón anotaba el tercero y a veinte minutos del final del encuentro Mauro marcaba de nuevo, firmando un doblete y el 4-0 definitivo. El Calpe, principal rival, ganó 1-3 en casa de La Nucía B, y el otro equipo con opciones, el Eldense B, no pasó del empate sin goles en casa del Hércules B.

Ambiente de partido importante fuera y dentro de la Murta desde muchos minutos antes de la hora de inicio. Niños y niñas de las escuelas de fútbol de la ciudad acompañaron en su salida a los jugadores. Mejor entrada de los últimos años. Hubo momentos en los que incluso se hizo la ola, empezando desde el fondo norte, donde estaba la Peña Socarrats en la segunda parte, recorriendo toda la tribuna.

A la conclusión del partido, el entrenador, Marcos Camacho, reconoció que “no le tenía miedo al rival, sino a nuestro estado anímico, que nos pudiera la tensión. Pero los jugadores han interpretado bien lo que queríamos conseguir desde el inicio, se han quitado de encima la ansiedad y han ido llegando los goles”.

Tras el pitido final, hubo celebración conjunta con la peña y demás aficionados, y se manteó al entrenador, Marcos Camacho. Casi nadie se libró de la ducha. Rueda tomó la palabra en el vestuario para recordar lo conseguido a animar a los compañeros a seguir queriendo más. Hubo cena post partido de celebración. La Gestora regaló a los socios una botella de vino a la conclusión del encuentro. La peña Socarrats ha puesto a la venta bufandas especiales de la promoción de ascenso.

El próximo partido, ya este domingo, ante el Almazora, en la Murta. La otra eliminatoria la disputan Crevillent y Ribarroja. De los cuatro, uno solo conseguirá el ascenso. Camacho ha adelantado que el equipo “llega con muchas ganas, con mucha fuerza y vamos a luchar hasta el final. Mejor que nunca. Los jugadores saben lo que han pasado, lo que han sufrido y saben que podemos competir a cualquiera. Este equipo no se da nunca por perdido”. Respecto al rival de promoción, ha reconocido que “llevo dos semanas viendo partidos de ellos”.

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, estuvo en el palco, junto a los concejales del PSPV Vicent Lluch y Nacho Reig, y los populares Marcos Sanchis, Ana Díez y Eduardo Llopis.

Jugadores de l'Olleria CF antes de un partido esta temporada. / L'Olleria CF

L’Olleria mantiene la categoría

L’Olleria CF seguirá la próxima temporada en la Lliga À Punt Comunitat. El conjunto de la Vall d’Albaida certificaba la permanencia tras empatar el pasado domingo en el feudo del CD Thader (1-1). Tras una primera parte igualada, en los primeros minutos de la segunda el partido se puso cuesta arriba para los de Miguel Ángel Mullor, que veían como los locales se adelantaban en el marcador, un resultado que suponía el descenso de l’Olleria a Primera FFCV. Pero los de Mullor no se vinieron abajo y se lanzaron al ataque, buscando con insistencia un empate que los mantuviera en la categoría. La euforia llegaba en el minuto 75 con el gol de Alejandro Tormo, que dejaba en tablas el encuentro y a l’Olleria en la Lliga Comunitat.