Ontinyent refuerza la seguridad informática y la gestión electrónica de la administración

El Plan de Modernización Digital que está implementando el Ayuntamiento de Ontinyent continúa desplegando cambios para una mejor y más eficiente gestión. Después de crear recientemente una nueva red de fibra óptica entre edificios públicos que ha supuesto la instalación de 7’5 km de cableado, el consistorio ha efectuado un cambio en su plataforma de gestión administrativa, y está ultimando una renovación integral de los sistemas de seguridad informática municipal.

El regidor de Modernización y Proyectos Europeos, Juan Pablo Úbeda, sostiene que estos cambios "suponen mejoras en los servicios que prestamos a la ciudadanía y también un ahorro económico". En definitiva, según el edil, se trata de "seguir avanzando hacia una administración más moderna y rentable, que continúe mejorando la respuesta a las necesidades de las personas en el nuevo contexto tecnológico,con una gestión eficiente del dinero público”.

Con el cambio de la plataforma privada de gestión electrónica “Gestiona” a “Sedipualba”, “el Ayuntamiento obtiene un ahorro muy considerable, puesto que pasa de gastar 73.500 euros anuales que costaba la plataforma privada Gestiona, a 17.000 euros anuales que supone mudarse a Sedipualba, la plataforma pública que gestiona la Diputación de Albacete, pero que se incorpora a través de un convenio con la Diputación de València.

El ayuntamiento está en proceso de licitación del suministro e instalación de la infraestructura necesaria para la implantación de un sistema de seguridad informática integral en las comunicaciones del Ayuntamiento, presupuestado en 200.000 euros financiado con Fondo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia impulsado por el Gobierno de España con fondo de la Unión Europea.

Pablo Úbeda explica que el proyecto "es muy ambicioso" a la hora de implementar "la modernización de nuestra administración para conectarla con la ciudadanía y las empresas". "Se basa en la modernización y actualización de diferentes servicios de directorios, de la creación de una plataforma de virtualización, del sistema de acceso remoto, de la gestión centralizada de archivos, también de la modernización y actualización del sistema de correo corporativo así como la gestión de la seguridad del sistema corporativo de red”.

Bloqueo de contenido malicioso

En concreto, estos cambios comportan entre otras cosas la incorporación de un nuevo Firewall (“cortafuegos”) perimetral, que permite restringir el acceso a los sistemas internos, bloquear la entrada de contenido malicioso y evitando la filtración de datos y los usos no autorizados de los sistemas, todo esto desde un sistema ubicado en la red y no en el propio servidor que se protege. Además, el sistema EDR (Endpoint Detection and Response) permitirá identificar y prevenir amenazas avanzadas con más facilidad, combinando el antivirus tradicional con nuevas herramientas de monitorización, empleando diferentes sistemas de detección y tecnologías.