Gisela Carpintero: "Ya estoy asimilando que soy la Fallera Mayor de Xàtiva 2025"

Gisela Carpintero i Alventosa, de la falla Plaça del Mercat, será la Fallera Major de Xàtiva 2025. La infantil será su ‘tocaya’ Gisela Huerta i Cardós, fallera de la comisión El Cid-Plaça Trinitat. Las dos ostentarán los máximos cargos falleros representativos el próximo año, tras recibir este lunes al mediodía la llamada telefónica del alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, comunicándoles que eran las elegidas para el cargo. Dos falleras con el mismo nombre, “sí, hemos hablado de esa coincidencia”, manifestaba la representante infantil a este diario.

Gisela Carpintero y Gisela Huerta, Falleras Mayores de Xàtiva 2025 / Perales Iborra

Las dos han expresado sentirse “muy contentas” por la elección, en una llamada telefónica en la que los nervios y la emoción les han impedido expresarse demasiado. La primera en recibir la llamada ha sido la Fallera Major Infantil, Gisela Huerta, que estaba acompañada por representantes de su comisión en el casal, que la han animado con gritos de apoyo. Gisela Carpintero, de la comisión Plaça del Mercat, descolgaba el teléfono minutos después para escuchar las esperadas palabras del alcalde. Con mucha emoción y con algunas lágrimas, la ya designada máxima representante fallera de Xàtiva del próximo año manifestaba sentirse “muy contenta”. El alcalde la animaba a expresar cómo se sentía y Gisela agradecía la elección: “Gracias por elegirme, estoy muy contenta”, se escuchaba de la elegida, entre lloros y emoción.

Por la tarde, horas después de recibir la llamada, Gisela Carpintero se mostraba ya más relajada, “asimilando ya que soy la próxima Fallera Major de Xàtiva”, afirmaba en declaraciones a este diario, después de recibir las felicitaciones de familiares, amigos y de su comisión fallera. La próxima máxima representante de las Fallas de Xàtiva ya comienza a pensar en su “reinado”. “La cabeza ya me va a mil, ya pienso en trajes que quiero hacerme, en algunos actos”, y respecto a esto último manifestaba que uno de los que espera “con más ilusión es el acto de la Crida. Es un acto precioso y tengo ganas de vivirlo, ahora desde el Antic Hospital”. Este 2024 ha sido el primero de la celebración de la Crida desde el histórico edificio de la Plaça de la Seu -antes tenía lugar desde el balcón del ayuntamiento- y el cambio de “escenario” ha sido este año un gran éxito de público y de organización. Gisela Carpintero reconocía que el nuevo marco de la Crida es “imponente, es diferente y me hace mucha ilusión vivirlo en el Antic Hospital”, expresaba.

Gisela vivirá las próximas Fallas como Fallera Major de Xàtiva, justo diez años después de ser Fallera Major Infantil de la ciudad, algo que encara con “mucha emoción” y que considera que el cargo ostentando hace una década, en 2015, le ayudará para su próximo cargo. “La experiencia puede servir en parte, conozco lo que representa el cargo, ser Fallera Mayor, pero muchos actos han evolucionado desde que yo fui fallera infantil”, manifestaba Carpintero, que recuerda “con mucha estima” el reinado de hace diez años. “Recuerdo con mucho cariño cada acto, fue todo muy bonito”, aunque para las Fallas 2025, en las que será Fallera Major de Xàtiva no quiere trazarse “ninguna expectativa, quiero disfrutarlo. Quiero dejarme llevar por lo que venga y disfrutarlo”, declaraba a este diario.

Gisela Carpintero i Alventosa es fallera de la Plaça del Mercat desde que nació, en 2002. Ha ostentado los cargos de Fallera Major Infantil de su comisión (2011-2012) y Fallera Major, en 2022-2023, además de Fallera Mayor Infantil de Xàtiva en 2015.

Gisela Huerta i Cardós, de la Falla El Cid-Plaça de la Trinitat, también estaba algo más elocuente por la tarde, horas después de recibir la llamada telefónica del alcalde de Xàtiva, un momento que ha vivido “un poco nerviosa, con las damas y los acompañantes, y en el casal, con integrantes de mi falla”. Expresaba sentirse “muy contenta” por ser la próxima Fallera Major Infantil de Xàtiva, cargo para el que era la única candidata, aunque no por ello lo tenía asegurado, señalaba. “Estaba nerviosa por si podría salir elegida”, manifestaba Huerta, que aún no quiere pensar en las próximas fallas. “De momento no pienso en ello”, reconocía a este diario, pero ya está descubriendo que representa el cargo y está recibiendo numerosas felicitaciones. “La gente me da la enhorabuena”, declaraba a este diario. Gisela Huerta, de 11 años y estudiante del colegio La Inmaculada de Xàtiva, acaba de ser este 2024 Fallera Major Infantil de su comisión, a la que pertenece desde 2014 y en la que ha recibido el distintivo de oro. Este cargo en su comisión cree que le servirá para ser la próxima máxima representante infantil de las Fallas de Xàtiva. “Sí, creo que ser fallera mayor de mi comisión me ayudará para este año. Me veo más en algunos actos”, manifestaba.

Las candidatas a Fallera Major de Xàtiva realizaron el pasado fin de semana una jornada de convivencia en la que visitaron el museo fallero de Sueca y la Muntanyeta dels Sants. Además, realizaron un simulacro de discurso de la Crida y una entrevista personal, y atendieron a lo largo de la pasada a diversos medios de comunicación locales.

Al acto de la llamada telefónica fallera asistieron, junto al alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, la concejala de Cultura Festiva, María Beltrán; y la presidenta de la Junta Local Fallera de Xàtiva, Celia Gorrita. En el acto de la llamada también estaban las Falleras Mayores de 2024, Patricia Giner y Vera Langa. Las representantes de la JLF y las falleras que dejan el cargo ahora en manos de Gisela Carpintero y Gisela Huerta se desplazaban después de la llamada a las sedes de las comisiones de las nuevas Falleras Mayores para felicitarlas por la elección.

El jurado para la elección de las Falleras Mayores de Xàtiva 2025 ha estado conformado por Javier Boix (expresidente de la falla Avinguda 18 de juliol de Sueca), Josep Osca López (historiador del arte y vicepresidente de Protocolo de la Junta Local Fallera de Sueca), Eva María Meseguer Martínez (indumentarista valenciana de Sueca), Mar Moncho Roselló (agente de igualdad y Fallera Mayor de Dénia 2024), Marah Gamero Pereira (delegada de Cortes de la Junta Local Fallera de Dénia), María Rosario Planelles Ramos (exsecretaria de la Junta Local Fallera de Burriana) y José Poveda Chabrera (director, actor y presidente de la falla Cuartos de Calatrava de Burriana).